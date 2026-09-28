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У цих знаків Зодіаку у жовтні кар’єра різко піде вгору

На кого зі знаків Зодіаку у жовтні чекає кар’єрний злет

28 вересня 2026, 12:48
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Кречмаровская Наталия

Жовтень може спочатку вдарити по кар'єрі, а вже потім відкрити двері до серйозного професійного прориву. Астрологи звертають увагу на ретроградну Венеру з 3 жовтня та ретроградний Меркурій із 24 жовтня. Ці періоди, за астрологічними прогнозами, можуть змусити переглядати робочі домовленості, гроші, професійні цілі та стосунки з колегами.

У цих знаків Зодіаку у жовтні кар’єра різко піде вгору

Гороскоп. Ілюстративне фото

Для Овнів жовтень може початися з відчуття, що кар'єрний рух загальмував. Конкуренція, суперечки з колегами або необхідність доводити власну цінність здатні неабияк дратувати. Але саме ця боротьба може змусити Овна перестати чекати схвалення і заявити про себе голосніше. Астрологи називають 2026 рік професійним переломним періодом для Овнів, пов'язуючи його із посиленням відповідальності та лідерських ролей.

Рак може опинитися під серйозним професійним тиском. Доведеться брати на себе більше відповідальності, працювати з жорсткішими дедлайнами або мати справу з вимогливим керівництвом. Проблема в тому, що звичний комфорт у жовтні може перестати працювати. Зате саме це здатне підштовхнути знак до підвищення або зміни професійного рівня. Зірки прямо пов'язують 2026 рік Рака з посиленням кар'єрних амбіцій та можливостями для підвищення.

Для Терезів головним випробуванням можуть стати люди. Конфлікт інтересів, конкуренція або необхідність відстоювати власну позицію змусить їх перестати всім догоджати. Це особливо важливо на тлі ретроградної Венери, яка у жовтні рухатиметься через Скорпіона, а потім повернеться в Терези. Астрологи радять сприймати цей період як час перегляду професійних і фінансових рішень.

Скорпіонам жовтень може дати дуже дивне поєднання: найбільше професійне навантаження — і водночас шанс вийти на новий рівень. Астрологічні прогнози на 2026 рік називають другу половину року особливо сильною для кар'єри Скорпіонів, із можливостями отримати визнання, нову посаду або більший вплив. Але наприкінці жовтня ретроградний Меркурій може принести затримки, повернення до старих питань і плутанину в домовленостях.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про гороскоп здоров’я на жовтень для всіх знаків Зодіаку.




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