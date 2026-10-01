У этих знаков Зодиака в октябре начнется "белая полоса" в жизни

Октябрь 2026 года не будет одинаково легким для всех. Из-за ретроградного движения Венеры и Меркурия части людей придется возвращаться к старым вопросам и пересматривать решения. В то же время астрологические прогнозы выделяют несколько знаков, для которых октябрь может стать началом более светлого периода.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Для Львов октябрь может стать месяцем, когда наконец-то появится чувство движения вперед. Особенно важна середина месяца — с 15 октября астрологи прогнозируют оптимизм, новые возможности, материальные шансы и успешное продвижение к целям. Это может проявиться в работе, деньгах или личных проектах. Главное – не ждать, что все произойдет само собой. Октябрь скорее дает Львам возможность, которой еще нужно воспользоваться.

Для Весов октябрь особенно важен, ведь 10 октября состоится Новолуние в их знаке. Астрологи предупреждают, что этот момент может стать своеобразной точкой перезапуска: подчас для личных целей, новых планов и важных решений. Однако не стоит торопиться с деньгами и отношениями. Но именно из-за переоценки старых ситуаций Весы могут понять, чего хотят на самом деле. Для кого это станет началом нового этапа.

Стрельцам октябрь может принести ощущение, что перед ними снова открывается широкий горизонт. Звезды предупреждают, что у этого знака будет сильная вторая половина 2026 года — больше возможностей для путешествий, обучения, новых горизонтов и личного развития.

Поэтому октябрь может стать моментом, когда накопленный потенциал начнет приносить результат. Новое знакомство, предложение, обучение или изменение планов способны запустить цепь событий, которую выведет Стрельца из затяжного застоя.

Водолеям октябрь может дать особо важный толчок в профессиональной сфере. С 15 октября вступят в актуальность карьерные и репутационные вопросы. Если Водолей долго работал над определенным делом, в конце месяца могут появиться первые ощутимые результаты.

Это не обязательно будет мгновенный успех. Скорее – момент, когда становится понятно, что предыдущие усилия не были напрасными. И именно с этого может начаться их личная "белая полоса".

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака в октябре начнется "черная полоса" в жизни.



