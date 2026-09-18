У этих знаков Зодиака осенью начнется "черная полоса" в жизни

Осень может стать настоящим испытанием для нескольких знаков Зодиака. Планетарные транзиты будут приводить к задержкам, резким изменениям, возвращению старых проблем и переоценке отношений и финансов. Так что некоторым представителям зодиакального круга придется буквально разгребать то, что накопилось раньше.

Гороскоп. Иллюстративное фото

У Весов осень может ударить по личной жизни. Особенно напряженным станет период с 3 октября по 13 ноября. Старые обиды могут снова напомнить о себе, а отношения – оказаться под серьезным вопросом. То, что долго умалчивалось, может наконец-то выйти наружу. Для кого-то это будет означать ссоры, для других – болезненное решение по поводу будущего отношений. Параллельно могут возникнуть проблемы с деньгами из-за необдуманных расходов.

Овнам придется притормозить, хотя именно этого они терпеть не могут. Астрологические аспекты могут создать ощущение, что все важные дела вдруг зависли. Карьерные планы могут буксовать, а ответственности станет больше. Особенно неприятно будет тем, кто привык рассчитывать только на себя: осенью придется признавать ошибки и возвращаться к незавершенным делам. Попытка форсировать события может только добавить проблемы.

У Близнецов может начаться настоящая пересборка окружения. Неожиданные изменения в общении и социальных связях начнутся с 10 сентября. Человек, которого Близнецы считали близким, может внезапно исчезнуть из жизни. Возможны конфликты, разочарование и изменение планов. Хуже всего — многие события будут проходить без предупреждения.

Рыбам следует особенно беречь кошелек. Осень может принести расходы, которые никто не планировал. Старые финансовые обязательства, неудачные покупки или решения, принятые под эмоциями, могут оказать дополнительное давление. Планетарные транзиты заставят Рыб пересмотреть отношение к деньгам и материальным ценностям. На этом фоне даже обычные затраты могут казаться более болезненными.

Для Раков главный удар может прийтись на работу и карьеру. То, что казалось стабильным, осенью может начать шататься. Придется иметь дело с дополнительными обязанностями, давлением руководства или пересмотром профессиональных планов. Есть риск эмоционального истощения, особенно если Раки попытаются одновременно решить все проблемы. Этот период заставит их определиться, что они действительно хотят получить от своей работы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака в сентябре начнется черная полоса в жизни.



