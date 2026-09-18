У цих знаків Зодіаку восени розпочнеться “чорна смуга” у житті

Осінь може стати справжнім випробуванням для кількох знаків Зодіаку. Планетарні транзити призводитимуть до затримок, різких змін, повернення старих проблем і переоцінки стосунків та фінансів. Тож деяким представникам зодіакального кола доведеться буквально розгрібати те, що накопичилося раніше.

Гороскоп. Ілюстративне фото

У Терезів осінь може вдарити по особистому життю. Особливо напруженим стане період з 3 жовтня до 13 листопада. Старі образи можуть знову нагадати про себе, а стосунки — опинитися під серйозним питанням. Те, що довго замовчувалося, може нарешті вийти назовні. Для когось це означатиме сварки, для інших — болісне рішення щодо майбутнього стосунків. Паралельно можуть виникнути проблеми з грошима через необдумані витрати.

Овнам доведеться пригальмувати, хоча саме цього вони терпіти не можуть. Астрологічні аспекти можуть створити відчуття, що всі важливі справи раптом зависли. Кар'єрні плани можуть буксувати, а відповідальності стане більше. Особливо неприємно буде тим, хто звик розраховувати лише на себе: восени доведеться визнавати помилки й повертатися до незавершених справ. Спроба форсувати події може лише додати проблем.

У Близнят може початися справжня перезбірка оточення. Несподівані зміни у спілкуванні та соціальних зв'язках розпочнуться з 10 вересня. Людина, яку Близнята вважали близькою, може раптово зникнути з життя. Можливі конфлікти, розчарування та зміна планів. Найгірше — багато подій відбуватимуться без попередження.

Рибам варто особливо берегти гаманець. Осінь може принести витрати, яких ніхто не планував. Старі фінансові зобов'язання, невдалі покупки або рішення, ухвалені під емоціями, можуть створити додатковий тиск. Планетарні транзити змусять Риб переглянути ставлення до грошей і матеріальних цінностей. На цьому тлі навіть звичайні витрати можуть здаватися значно болючішими.

Для Раків головний удар може припасти на роботу та кар'єру. Те, що здавалося стабільним, восени може почати хитатися. Доведеться мати справу з додатковими обов'язками, тиском керівництва або переглядом професійних планів. Є ризик емоційного виснаження, особливо якщо Раки спробують одночасно вирішити всі проблеми. Цей період змусить їх визначитися, що вони насправді хочуть отримати від своєї роботи.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у кого зі знаків Зодіаку у вересні розпочнеться чорна смуга у житті.



