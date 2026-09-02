У цих знаків Зодіаку у вересні розпочнеться "чорна смуга" у житті

Вересень може стати непростим періодом для Овнів, Терезів, Тельців і Скорпіонів. Саме ці знаки в астрологічних прогнозах найчастіше опиняються серед тих, хто упродовж місяця зіткнеться з емоційними рішеннями, напруженням у стосунках або необхідністю переглянути важливі життєві питання.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Овни можуть відчути тиск уже на початку місяця. Астрологічні прогнози пов’язують вересень із незавершеними розмовами та необхідністю нарешті розібратися з питаннями, які довго відкладалися. Особливо напруженим може стати кінець місяця — 26 вересня відбудеться повня в Овні.

Для Тельців головною проблемою можуть стати гроші та чесність у фінансових питаннях. Вересень здатен змусити переглянути домовленості, витрати або спільні фінансові рішення. Тут краще не удавати, що проблеми немає. Вона сама не зникне.

Терезам місяць може принести складний вибір. Астрологічні прогнози вказують на необхідність нарешті ухвалити рішення, яке довго відкладалося. Після 10 вересня Меркурій переходить у Терези, а напружені аспекти 12 та 18 вересня можуть зробити розмови особливо непростими.

Найемоційнішим вересень може виявитися для Скорпіонів. Після переходу Венери у Скорпіон 10 вересня тема стосунків виходить на перший план. Тут можливі ревнощі, сильні емоції та розмови, які вже не вдасться відкласти.

“Чорна смуга” для Овнів, Тельців, Терезів і Скорпіонів — це радше період перевірки та складних рішень, а не приреченість на невдачі. Астрологічні прогнози не є науковим способом передбачення майбутнього, тому сприймати їх варто як розважальну інтерпретацію.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про гороскоп для всіх знаків Зодіаку на вересень.



