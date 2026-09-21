У этих знаков Зодиака осенью начнется "белая полоса" в жизни

Осень 2026 года может стать точкой перелома для нескольких знаков Зодиака. Планетарные транзиты в октябре и ноябре будут подталкивать к пересмотру отношений, финансов и личных ценностей. В то же время именно после сложного периода некоторые знаки зодиакального круга могут почувствовать, что жизнь наконец-то начинает возвращаться на их сторону.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Весы. Для этого знака Зодиака осень может стать моментом, когда наконец-то начнут распутываться проблемы, тянувшиеся месяцами. Сначала придется пройти через непростые разговоры и пересмотры отношений. Но именно это может освободить место нового этапа. Астрологи предупреждают, что для Весов 2026 в целом связан с серьезными испытаниями в партнерстве и противостоянии с оппонентами. Поэтому осенний перелом может ощущаться особенно сильно.

Скорпион. Здесь "белая полоса" может начаться парадоксально — спустя поначалу очень эмоциональный период. После 3 октября возможен возврат старых любовных историй, финансовые вопросы или незавершенные конфликты. Но после их просмотра Скорпионы получат шанс наконец-то закрыть то, что давно забирало силы.

Рыбы. После непростого периода, связанного с последним затмением на оси Дева-Рыбы, осенью может появиться чувство ясности. Астрологи отмечают, что эта серия затемнений в течение двух лет заставляла Рыб пересматривать баланс между мечтами и реальностью. Теперь часть старых вопросов будет постепенно отходить на второй план.

Водолей. Для Водолея осень может принести изменения через людей, новые контакты и неожиданные возможности. Однако придется избегать драма и не реагировать на провокации. Astrology.com отмечает, что ретроградная Венера может принести Водолеям больше внимания со стороны окружающих — вместе с риском сплетен и зависти. Если не вовлекаться в чужие конфликты, этот период может стать стартом гораздо лучшего этапа.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака осенью начнется "черная полоса" в жизни.



