У цих знаків Зодіаку восени розпочнеться “біла смуга” у житті

Осінь 2026 року може стати точкою перелому для кількох знаків Зодіаку. Планетарні транзити у жовтні та листопаді підштовхуватимуть до перегляду стосунків, фінансів та особистих цінностей. Водночас саме після складного періоду деякі знаки зодіакального кола можуть відчути, що життя нарешті починає повертатися на їхній бік.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Терези. Для цього знаку Зодіаку осінь може стати моментом, коли нарешті почнуть розплутуватися проблеми, які тягнулися місяцями. Спочатку доведеться пройти через непрості розмови та перегляд стосунків. Але саме це може звільнити місце для нового етапу. Астрологи попереджають, що для Терезів 2026 рік загалом пов’язаний із серйозними випробуваннями у партнерстві та протистоянні з опонентами. Тому осінній перелом може відчуватися особливо сильно.

Скорпіон. Тут “біла смуга” може початися парадоксально — через спочатку дуже емоційний період. Після 3 жовтня можливе повернення старих любовних історій, фінансові питання або незавершені конфлікти. Але після їхнього перегляду Скорпіони отримають шанс нарешті закрити те, що давно забирало сили.

Риби. Після непростого періоду, пов’язаного з останнім затемненням на осі Діва-Риби, восени може з’явитися відчуття ясності. Астрологи зазначають, що ця серія затемнень протягом двох років змушувала Риб переглядати баланс між мріями та реальністю. Тепер частина старих питань поступово відходитиме на другий план.

Водолій. Для Водоліїв осінь може принести зміни через людей, нові контакти та несподівані можливості. Однак доведеться уникати драм і не реагувати на провокації. Astrology.com зазначає, що ретроградна Венера може принести Водоліям більше уваги з боку оточення — разом із ризиком пліток та заздрості. Якщо не втягуватися в чужі конфлікти, цей період може стати стартом значно кращого етапу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у кого зі знаків Зодіаку восени розпочнеться “чорна смуга” у житті.



