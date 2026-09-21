logo_ukra

BTC/USD

84337

ETH/USD

2716.17

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.2

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля Гороскоп У цих знаків Зодіаку восени розпочнеться “біла смуга” у житті
commentss НОВИНИ Всі новини

У цих знаків Зодіаку восени розпочнеться “біла смуга” у житті

У яких знаків Зодіаку восени розпочнеться “біла смуга” у житті

21 вересня 2026, 12:26
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Осінь 2026 року може стати точкою перелому для кількох знаків Зодіаку. Планетарні транзити у жовтні та листопаді підштовхуватимуть до перегляду стосунків, фінансів та особистих цінностей. Водночас саме після складного періоду деякі знаки зодіакального кола можуть відчути, що життя нарешті починає повертатися на їхній бік.

У цих знаків Зодіаку восени розпочнеться “біла смуга” у житті

Гороскоп. Ілюстративне фото

Терези. Для цього знаку Зодіаку осінь може стати моментом, коли нарешті почнуть розплутуватися проблеми, які тягнулися місяцями. Спочатку доведеться пройти через непрості розмови та перегляд стосунків. Але саме це може звільнити місце для нового етапу. Астрологи попереджають, що для Терезів 2026 рік загалом пов’язаний із серйозними випробуваннями у партнерстві та протистоянні з опонентами. Тому осінній перелом може відчуватися особливо сильно.

Скорпіон. Тут “біла смуга” може початися парадоксально — через спочатку дуже емоційний період. Після 3 жовтня можливе повернення старих любовних історій, фінансові питання або незавершені конфлікти. Але після їхнього перегляду Скорпіони отримають шанс нарешті закрити те, що давно забирало сили.

Риби. Після непростого періоду, пов’язаного з останнім затемненням на осі Діва-Риби, восени може з’явитися відчуття ясності. Астрологи зазначають, що ця серія затемнень протягом двох років змушувала Риб переглядати баланс між мріями та реальністю. Тепер частина старих питань поступово відходитиме на другий план.

Водолій. Для Водоліїв осінь може принести зміни через людей, нові контакти та несподівані можливості. Однак доведеться уникати драм і не реагувати на провокації. Astrology.com зазначає, що ретроградна Венера може принести Водоліям більше уваги з боку оточення — разом із ризиком пліток та заздрості. Якщо не втягуватися в чужі конфлікти, цей період може стати стартом значно кращого етапу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у кого зі знаків Зодіаку восени розпочнеться “чорна смуга” у житті.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини