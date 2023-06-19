Три знака зодиака – им больше всего повезет на этой неделе (19-25 июня)

Они хорошо постарались и теперь получают награду от Вселенной: перед ними открываются невероятные возможности во всех сферах жизни. Кто эти знаки зодиака, которым все будут завидовать?

Трем знакам зодиака на этой недел улыбнется фортуна (фото из открытых источников)

Рыбы

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Ваша нерешительность и самокритичность – не самые лучшие помощники, когда речь идет о достижении цели. Просто делайте то, что вы умеете, и все увидят, что вам нет равных. Сначала признание, а уже потом – предложение по работе, от которого может закружиться голова.

Неожиданные семейные проблемы в другом случае заставили бы вас опустить руки. Но не в этот раз. Да, придется немного покрутиться, иногда недосыпать, быть одновременно в трех местах. Однако когда потом все проанализируете, поймете, что все успели, ничего не запороли и завели крутые знакомства, которые вам пригодятся.

В конце недели ждите хорошие новости – они могут растрогать до слез.

Овны

Такого вы точно не ожидали. Еще вчера казалось: то, что так долго планировали и к чему так тщательно готовились, уже не выгорит. Но как раз в тот момент, когда вздумаете немного пострадать и пожалеть себя, услышите "да" вместо "нет".

Больше не придется беспокоиться по поводу своего материального положения – по крайней мере, в ближайшее время. Вы сделали все для того, чтобы сейчас пожинать плоды. Это еще не та ситуация, когда деньги "сыпятся на голову", но расслабиться и позволить себе лишнее уж точно можно.

Приятный бонус: руководство вами довольно, ближайшее окружение ценит. Но на вас, как на ценного кадра, положил глаз еще кто-то. Не торопитесь отказываться от нового предложения – выслушайте, что вам обещают. И хорошо все обдумайте. На первый взгляд может показаться, что оно того не стоит. Но звезды подсказывают: там очень хорошие перспективы.

Львы

Поздравляем – вы попали на волну удачи! Правда, из-за чрезмерной импульсивности от нее же можете и пострадать. Поэтому включите здравый смысл, продемонстрируйте стрессоустойчивость – и приятные сюрпризы от судьбы будете получать один за другим.

Вы сможете вполне оправданно считать себя героем – именно вам придет в голову гениальная идея по поводу того, как решить производственную проблему, и именно вы неожиданно для всех устраните дома бытовую. Но не стоит задирать нос. Продолжайте инвестировать в свое саморазвитие – для этого как раз подходящий случай.

Зря вы так скептически относитесь к перспективе быстро заработать приличные деньги. На этой неделе сможете сделать первые шаги на пути к великой и недешевой мечте. И озвучьте, наконец, свои планы любимому человеку! Она вас поддержит – даже не сомневайтесь!