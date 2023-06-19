Только гении на это способны: нужно найти куклу в невероятно сложной оптической иллюзии

Найдите куклу среди пингвинов (фото из открытых источников)

У вас есть всего 8 секунд, чтобы выполнить эту задачу: найти куклу, которая прячется среди пингвинов. Для этого нужно иметь не только хорошее зрение, но и быть очень сообразительным.

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Запутать человека с помощью оптической иллюзии – задача несложная. Это, по мнению ученых, самый поразительный фокус природы: даже самого умного из нас можно заставить поверить в то, что черное, – это белое и наоборот, что на рисунке изображена не мышь, а кот, и что статическая картинка на самом деле движется. Но, возможно, именно вы способны разглядеть истину. Поэтому стоит попробовать свои силы в решении этой головокружительной загадки.

К тому же оптические иллюзии – это не просто развлечение. Это отличный способ проверить свою внимательность и уровень IQ.

На этой картинке изображены пингвины-джентльмены – с разноцветными галстуками-бабочками и в шляпках разных фасонов. Где-то среди них спряталась кукла. Но она настолько мастерски замаскировалась, что кажется, отыскать ее практически нереально. Особенно за столь короткое время. Однако психологи считают, что именно тогда, когда человек ограничен во времени, он максимально концентрируется и способен сделать невозможное.

Сосредоточьтесь и ищите куклу, которую даже пингвины, похоже, воспринимают уже как свою.

Правильный ответ публикуем ниже.

Итак, если вы внимательно смотрели на рисунок, наверное, увидели одного "пингвинчика" – во второй строке снизу, вторую слева, – которая от своих товарищей отличается одной маленькой деталью: у нее нет острого клюва. В самом деле, все было очень просто!



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