Гороскоп на выходные: каким знакам Зодиака придется экономить деньги

Астрологи советуют 24-25 октября не спешить с важными решениями, избегать импульсивных покупок и не разрешать эмоциям управлять словами и поступками. Уделите время близким, не возвращайтесь к старым обидам и помните: спокойный разговор поможет избежать конфликта.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Овен

Не пытайтесь добиться всего силой. Откровенный разговор поможет расставить точки над "i", а воскресенье подойдет для примирения.

Телец

Не игнорируйте усталость и не тратьте деньги под влиянием эмоций. В отношениях пора честно сказать, чего вам не хватает.

Близнецы

Друзья могут подкинуть любопытную идею или пригласить туда, где вы давно хотели побывать. Не хватайтесь за все дела одновременно.

Рак

Вы сможете продвинуться к важной цели, если перестанете сомневаться в себе. В любви не требуйте мгновенных ответов.

Лев

Выходные помогут посмотреть на собственные планы шире. Не превращайте спор в борьбу за последнее слово – близкие этого не забудут.

Дева

Не берите на себя чужие обязанности, даже если вас убеждают, что без вас не справятся. Воскресенье будет способствовать отдыху и приятным встречам.

Весы

Отношения потребуют честности: умолчание лишь усугубит недоразумение. Не торопитесь с большими покупками, пока не проверите бюджет.

Скорпион

Эмоции могут оказаться сильнее здравого смысла. Не провоцируйте ревность и не возвращайтесь к старым обидам – лучше выясните, чего вы хотите на самом деле.

Стрелец

Вам нужна пауза от чужих проблем. В то же время, не отказывайтесь от приглашения, которое обещает новые впечатления и легкое общение.

Козерог

Домашние дела могут отнять больше времени, чем вы планировали. Оставьте место для друзей и не превращайте выходные в нескончаемый список задач.

Водолей

Ваши слова будут привлекать внимание, поэтому выбирайте их осторожно. На работе или в личном общении спокойный ответ окажется сильнее резкой реакции.

Рыбы

Появится желание изменить привычный ритм или попробовать что-нибудь новое. Не торопитесь с финансовыми обещаниями – сначала оцените собственные возможности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто и знаков Зодиака в конце октября получит неожиданную прибыль.



