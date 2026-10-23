Гороскоп на вихідні: яким знакам Зодіаку доведеться економити гроші

Астрологи радять 24-25 жовтня не поспішати з важливими рішеннями, уникати імпульсивних покупок і не дозволяти емоціям керувати словами та вчинками. Приділіть час близьким, не повертайтеся до старих образ і пам’ятайте: спокійна розмова допоможе уникнути конфлікту.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Овен

Не намагайтеся домогтися всього силою. Відверта розмова допоможе розставити крапки над “і”, а неділя підійде для примирення.

Телець

Не ігноруйте втому й не витрачайте гроші під впливом емоцій. У стосунках настав час чесно сказати, чого вам бракує.

Близнята

Друзі можуть підкинути цікаву ідею або запросити туди, де ви давно хотіли побувати. Не хапайтеся за всі справи одночасно.

Рак

Ви зможете просунутися до важливої мети, якщо перестанете сумніватися в собі. У коханні не вимагайте миттєвих відповідей.

Лев

Вихідні допоможуть подивитися на власні плани ширше. Не перетворюйте суперечку на боротьбу за останнє слово — близькі цього не забудуть.

Діва

Не беріть на себе чужі обов’язки, навіть якщо вас переконуватимуть, що без вас не впораються. Неділя сприятиме відпочинку й приємним зустрічам.

Терези

Стосунки вимагатимуть чесності: замовчування лише посилить непорозуміння. Не поспішайте з великими покупками, поки не перевірите бюджет.

Скорпіон

Емоції можуть виявитися сильнішими за здоровий глузд. Не провокуйте ревнощі й не повертайтеся до старих образ — краще з'ясуйте, чого ви хочете насправді.

Стрілець

Вам потрібна пауза від чужих проблем. Водночас не відмовляйтеся від запрошення, яке обіцяє нові враження та легке спілкування.

Козоріг

Домашні справи можуть забрати більше часу, ніж ви планували. Залиште місце для друзів і не перетворюйте вихідні на нескінченний список завдань.

Водолій

Ваші слова привертатимуть увагу, тому обирайте їх обережно. На роботі або в особистому спілкуванні спокійна відповідь виявиться сильнішою за різку реакцію.

Риби

З'явиться бажання змінити звичний ритм або спробувати щось нове. Не поспішайте з фінансовими обіцянками — спершу оцініть власні можливості.

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