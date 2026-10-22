Ці знаки Зодіаку наприкінці жовтня отримають несподіваний прибуток

Останні дні жовтня можуть принести фінансові сюрпризи чотирьом знакам Зодіаку. За астрологічним прогнозом, додаткові гроші можуть надійти завдяки старим боргам, несподіваним пропозиціям або новим підробіткам. Астрологи попереджають, що найбільші шанси на неочікуваний прибуток є у чотирьох знаків Зодіаку.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Несподіваний дзвінок або повідомлення від колишнього колеги чи клієнта може відкрити Близнятам шлях до додаткового заробітку. Не відкидайте пропозицію лише тому, що спочатку вона здається не надто вигідною. Водночас заздалегідь домовтеся про оплату й обсяг роботи.

Для Дів фінансовий сюрприз може бути пов’язаний із роботою, яку вони виконали раніше. Можливо, нарешті оплатять старий проєкт, повернуть затримані гроші або запропонують вигідніші умови співпраці. Не соромтеся нагадувати про свої заслуги та справедливу винагороду.

Саме Скорпіонам варто придивитися до можливостей, які повертаються з минулого. Колишній клієнт може запропонувати нову співпрацю, старий борг — нарешті повернутися, а відкладена ідея — отримати шанс на реалізацію. Однак перш ніж погоджуватися, перевірте умови: не кожна знайома пропозиція виявиться вигідною.

Для Водоліїв несподіваний прибуток може початися з випадкової розмови або незвичної ідеї. Знайомі можуть запропонувати участь у проєкті, а давнє захоплення — перетворитися на джерело доходу. Головне — не вкладати гроші в неперевірені обіцянки швидкого заробітку.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у яких знаків Зодіаку у жовтні розпочнеться “біла смуга” у житті.



