Гороскоп на октябрь: кому знаков Зодиака месяц принесет грандиозные проблемы

Октябрь 2026 года станет месяцем возвращения к старым темам. Ретроградная Венера поднимет вопросы любви, ценностей и денег, а ретроградный Меркурий в конце месяца заставит пересмотреть решения и договоренности. Особенно важными станут 10 и 26 октября — новолуние в Весах откроет новый цикл, а полнолуние в Тельце поможет определиться.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Октябрь заставит Овнов пересмотреть отношения с людьми. Возможны споры из-за денег, ревность или желание контролировать ситуацию. Не торопитесь ставить ультиматумы. В конце месяца лучше проверять договоренности дважды.

Для Тельцов месяц будет связан с деньгами, стабильностью и личными решениями. Полнолуние 26 октября состоится именно в вашем знаке, поэтому в конце месяца может наступить момент истины. То, что давно шаталось, придется либо укрепить, либо отпустить.

Близнецам придется заниматься рабочими и бытовыми делами. Вы можете почувствовать, что одновременно нужно решить слишком много вопросов. После 24 октября будьте внимательны к документам, переписке и договоренностям. Старые проблемы могут неожиданно возвратиться.

Для Раков октябрь поставит во главу угла любовь, семью и личные границы. Ретроградная Венера может заставить их по-новому взглянуть на отношения. Кто-то из прошлого способен напомнить о себе. Главное – не путать ностальгию с реальным желанием вернуть человека.

Львам придется заняться финансовыми вопросами и общими ресурсами. Могут возникнуть разговоры о долгах, больших расходах или деньгах в отношениях. В конце месяца не стоит принимать важные решения на эмоциях – полнолуние в Тельце способно обострить вопросы стабильности.

Для Дев октябрь станет месяцем переговоров и пересмотра договоренностей. Возможны недоразумения с близкими или коллегами, особенно в конце месяца. Не торопитесь отвечать на резкие слова. Иногда лучше перечитать сообщение дважды, прежде чем нажать отправить.

Октябрь будет особенно важны для Весов. 10 октября состоится новолуние в вашем знаке – хороший символ нового личного цикла. В то же время, ретроградная Венера может заставить пересмотреть любовные и финансовые решения. Старые вопросы вернутся не случайно: пора определиться, чего вы на самом деле хотите.

Скорпионам октябрь принесет множество внутренних вопросов. Планетарные транзиты могут вернуть старые отношения, незавершенные разговоры и решения, которые вы когда-то отложили. Не пытайтесь решить все за один день.

Стрельцам следует беречь энергию. Часть октября может пройти в борьбе с накопившимися делами и усталостью. Не все планы следует реализовывать немедленно. Во второй половине месяца лучше оставить время для непредвиденных изменений и не давать обещаний, выполнить которые сложно.

Козерогам придется балансировать между карьерой и личной жизнью. Могут измениться планы работы или долгосрочных целей. Ретроградная Венера подтолкнет к переоценке того, чего вы желаете от грядущего. Не исключено, что старый профессиональный план вас больше не устраивает.

Октябрь может принести Водолею неожиданные изменения в карьере и вопросах статуса. То, что казалось стабильным, способно вдруг изменить направление. Не бойтесь корректировать маршрут, но не сжигайте мосты из-за одного конфликта. В конце месяца слова могут иметь большие последствия, чем кажется.

Рыбы в октябре будут вынуждены серьезнее отнестись к финансам, документам и планам на будущее. В конце месяца некоторые договоренности могут затянуться. Не торопитесь ставить точку: ситуация еще способна поменяться.

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