Гороскоп на жовтень: кому знаків Зодіаку місяць принесе грандіозні проблеми

Жовтень 2026 року стане місяцем повернення до старих тем. Ретроградна Венера порушить питання кохання, цінностей і грошей, а ретроградний Меркурій наприкінці місяця змусить переглянути рішення та домовленості. Особливо важливими стануть 10 та 26 жовтня — молодик у Терезах відкриє новий цикл, а повня у Тельці допоможе визначитися.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Жовтень змусить Овнів переглянути стосунки з людьми. Можливі суперечки через гроші, ревнощі або бажання контролювати ситуацію. Не поспішайте ставити ультиматуми. Наприкінці місяця краще перевіряти домовленості двічі.

Для Тельців місяць буде пов'язаний із грошима, стабільністю та особистими рішеннями. Повня 26 жовтня відбудеться саме у вашому знаку, тому наприкінці місяця може настати момент істини. Те, що давно хиталося, доведеться або зміцнити, або відпустити.

Близнятам доведеться займатися робочими та побутовими справами. Ви можете відчути, що одночасно потрібно вирішити занадто багато питань. Після 24 жовтня будьте уважні до документів, листування та домовленостей. Старі проблеми можуть несподівано повернутися.

Для Раків жовтень поставить на перше місце любов, сім'ю та особисті межі. Ретроградна Венера може змусити їх по-новому подивитися на стосунки. Хтось із минулого здатен нагадати про себе. Головне — не плутати ностальгію з реальним бажанням повернути людину.

Левам доведеться зайнятися фінансовими питаннями та спільними ресурсами. Можуть виникнути розмови про борги, великі витрати або гроші у стосунках. Наприкінці місяця не варто приймати важливі рішення на емоціях — повня у Тельці здатна загострити питання стабільності.

Для Дів жовтень стане місяцем переговорів і перегляду домовленостей. Можливі непорозуміння з близькими або колегами, особливо наприкінці місяця. Не поспішайте відповідати на різкі слова. Іноді краще перечитати повідомлення двічі, перш ніж натиснути “відправити”.

Жовтень буде особливо важливими для Терезів. 10 жовтня відбудеться молодик у вашому знаку — хороший символ нового особистого циклу. Водночас ретроградна Венера може змусити переглянути любовні та фінансові рішення. Старі питання повернуться не випадково: настав час визначитися, чого ви насправді хочете.

Скорпіонам жовтень принесе багато внутрішніх питань. Планетарні транзити можуть повернути старі стосунки, незавершені розмови та рішення, які ви колись відклали. Не намагайтеся вирішити все за один день.

Стрільцям варто берегти енергію. Частина жовтня може пройти у боротьбі з накопиченими справами та втомою. Не всі плани потрібно реалізовувати негайно. У другій половині місяця краще залишити час для непередбачених змін і не давати обіцянок, виконати які буде складно.

Козорогам доведеться балансувати між кар'єрою та особистим життям. Можуть змінитися плани щодо роботи або довгострокових цілей. Ретроградна Венера підштовхне до переоцінки того, чого ви хочете від майбутнього. Не виключено, що старий професійний план більше вас не влаштовує.

Жовтень може принести Водоліям несподівані зміни у кар'єрі та питаннях статусу. Те, що здавалося стабільним, здатне раптом змінити напрямок. Не бійтеся коригувати маршрут, але не спалюйте мости через один конфлікт. Наприкінці місяця слова можуть мати більші наслідки, ніж здається.

Риби у жовтні будуть змушені серйозніше поставитися до фінансів, документів і планів на майбутнє. Наприкінці місяця деякі домовленості можуть затягнутися. Не поспішайте ставити крапку: ситуація ще здатна змінитися.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у кого зі знаків Зодіаку восени розпочнеться “біла смуга” у житті.



