Первая половина года окажется сложной для большинства знаков Зодиака. Специалисты рекомендуют посвятить это время переоценке ценностей, подведению итогов, планированию и отдыху.

Знаки Зодиака/Фото из открытых источников

Активно действовать в плане развития карьеры, поиска дополнительного источника дохода, открытия собственного бизнеса или смены работы рекомендуется во второй половине 2023 года — с июня по октябрь.

Наиболее успешным в финансовом плане этот год станет для Раков, Овнов, Тельцов, Близнецов, Козерогов и Рыб. Представители этих знаков Зодиака получат признание, продвинутся по карьерной лестнице и откроют новые перспективы для саморазвития.

Тельцы, Близнецы и Девы в новом году также будут достаточно успешны: они смогут найти новые источники дохода или удачно вложить средства в прибыльное дело, что значительно приумножит их доход.



Львы и Скорпионы наоборот в 2023 году ощутят финансовые потери и окажутся на грани краха. Им необходимо строго планировать свой бюджет и научиться экономить — это хоть немного поможет стабилизировать ситуацию.

Стрельцов и Водолеев ожидает карьерный спад и даже увольнение. Этим знакам Зодиака необходимо кардинально пересмотреть свое отношение к жизни — только это способно помочь им стабилизировать финансовое положение.

Финансовый гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака









Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны смогут найти новые источники дохода и изменить финансовое благосостояние своей семьи. Однако из-за склонности к необдуманным поступкам Овны могут оказаться в затруднительном положении. Астрологи рекомендуют отказаться от принятия импульсивных решений и не менять сферу деятельности — это убережет от материальной нестабильности.

Овнам необходимо бережно относиться к деньгам и не сорить ими. В 2023 году можно попробовать вложить средства в создание собственного бизнеса или сосредоточиться на развитии семейного дела.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Самый благоприятный месяц в финансовом плане для Тельцов — это январь. Вообще, по мнению астрологов, 2023 год для них станет судьбоносным - в это время определятся цели Тельцов, которым он будет следовать в ближайшие несколько лет.

Звезды предрекают представителям данного знака Зодиака новые знакомства, приобретение финансовых партнеров и укрепление благосостояния. Необходимо прислушиваться к своей интуиции и попробовать рискнуть. Возможны заграничные поездки, интересная стажировка и карьерный рост.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам необходимо умерить свои аппетиты и начать практичнее относиться к деньгам. В 2023 году откажитесь от спонтанных покупок. Вам следует научиться экономить и откладывать деньги.

Перед тем как начать реализовывать планы, нужно все продумать и выбрать правильную стратегию. Прислушивайтесь к своей интуиции, однако не поступайте импульсивно. Возможно большое количество новых перспективных знакомств, которые перерастут в выгодное партнерство и помогут реализовать вам собственные проекты.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков 2023 год станет удачливым, а многие планы и начинания увенчаются успехом. Вам будет везти в карьере и учебе, поэтому смело можете поступать в любой ВУЗ.

Раков ждет продвижение по карьерной лестнице и выгодные предложения от партнеров. Руководство одобрит все проекты Раков и поможет в их реализации.



Однако представителям этого знака Зодиака необходимо начать контролировать собственный бюджет. Если вы будете упорно трудиться и не сходить с намеченного пути, то сможете накопить деньги на долгожданную поездку.

Лев (23 июля — 23 августа)

Для Львов 2023 — это год полной трансформации и глобальных изменений. Возможна смена места работы или понижение в должности, а также обретение новой профессии или изменение карьерных интересов. Успех может прийти неожиданно, однако неудачи также могут нагрянуть внезапно.

Этот год будет достаточно сложным и переломным для Львов. Астрологи предупреждают, что у вас может появиться желание присвоить себе чужие деньги, однако от этой затеи следует сразу же отказаться, так как любые финансовые махинации приведут к полному краху.

Дева (24 августа — 22 сентября)

Девам 2023 год сулит множество новых знакомств и возможный отъезд за границу, который изменит их жизнь. Возможны значительные карьерные подвижки, однако для этого будет необходимо приобретать новые навыки, учиться и упорно трудиться. Желательно обратить внимание на интеллектуальные виды деятельности.

Девы могут оказаться в затруднительном финансовом положении, однако их поддержат родные и близкие. Основной совет — не старайтесь жить на чужой счет и начните брать на себя ответственность.

Весы (23 сентября — 23 октября)

Весам новый год принесет расширение кругозора, новых влиятельных знакомых и самореализацию. Представители этого знака Зодиака смело могут пробовать свои силы в актерском мастерстве, политической карьере или педагогике.

Чтобы достичь невероятных финансовых целей придется упорно и много трудиться, а не ждать, что деньги сами упадут с неба. Вам стоит избавиться от привычки долго раздумывать перед принятием важного решения — это позволит Весам не упустить свой счастливый билет.



Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Астрологи советуют Скорпионам проявить все свои сильные стороны в личном и деловом общении. Напористость, активность, способность убеждать людей, коммуникабельность и креативность позволят вам достичь желаемого результата.

Скорпионам обязательно необходимо научиться экономить и перестать сорить деньгами. Вкладывайте средств в благополучие семьи и близких, а не удовлетворяйте собственные прихоти. От рискованных вложений обязательно следует отказаться. Вопросы связанные с недвижимостью также нужно отложить до следующего года.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Возможны серьезные конфликты с начальством и деловыми партнерами, что негативно скажется на финансовом положении. Для вас 2023 год не принесет самореализацию, а деньги полученные "легкими путями" быстро будут потрачены и не принесут счастья.

Стрельцам необходимо быть сдержанными и отказаться от лишних трат. Не спускайте деньги на мелочи и тогда вам удастся стабилизировать свое финансовое положение. В целом же, 2023 год для Стрельцов будет достаточно сложным.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Козероги полностью смогут изменить свою жизнь и добиться всего желаемого. В 2023 году представители этого знака Зодиака будут полны энергии и активны. Астрологи советуют раскрыть свой творческий потенциал и не закапывать способности в землю. Пробуйте себя в писательстве, рисовании и актерском мастерстве. У вас есть все шансы добиться успеха, а новые увлечения начнут приносить доход.

Астрологи советуют быть экономными и не тратить деньги на мимолетные развлечения. Если средств не будет хватать, то Козероги могут рассчитывать на помощь близких. В конце года наступит благоприятное время для приобретения недвижимости.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Водолеям рекомендуется пересмотреть цели и планы на будущее. Новый 2023 год станет для вас сложным и наполненным испытаниями. Возможны проблемы на работе и с окружающими, поэтому необходимо пересмотреть свое отношение к людям и взглянуть на себя со стороны.

Водолеи склонны финансовой беспечности и они никогда всерьез не задумывались о денежных делах. Ветренное отношение к финансам приведет к серьезным финансовым потерям. Научитесь серьезно относиться к деньгам, планировать бюджет и совершать необдуманные покупки.



Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Для Рыб 2023 год станет поистине триумфальным и изменит их жизнь. События, которые произойдут в этом году, приблизят вас к главной цели в жизни.

Рыбы начнут ощущать творческий подъем, вдохновение и прилив сил, что поможет воплотить все оригинальных идей, которые они долго обдумывали. Представители этого знака Зодиака проявят упорство и смогут реализовать даже самые невероятные планы. Друзья всегда придут на помощь, стоит лишь их об этом попросить.

Рыбам звезды предрекают увеличение заработка и расширение экономической деятельности. Вы смело сможете совершать крупные покупки, инвестировать деньги в прибыльные проекты, а также тратиться на свое здоровье и самореализацию.



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