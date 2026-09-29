Эти знаки Зодиака в октябре потеряют самое дорогое

Октябрь может оказаться месяцем, когда придется платить высокую цену за старые ошибки, неразрешенные конфликты и долго откладывавшиеся решения. Особенно напряженным он может стать для тех, чьи отношения, деньги или ощущение стабильности окажутся под давлением.

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Для Скорпионов октябрь может больно ударить по личной жизни. Ретроградная Венера будет проходить именно через их знак, заставляя возвращаться к старым чувствам, обидам и незавершенным историям. То, что казалось давно забытым, может снова выйти на поверхность. Особенно сложным может стать вопрос: действительно ли человек рядом остается самым дорогим или отношения уже исчерпали себя.

После 24 октября ситуацию способен осложнить ретроградный Меркурий в Скорпионе – возможные недоразумения, возвращение к старым разговорам и выяснение того, что долго скрывалось.

Тельцам следует особенно внимательно отнестись к деньгам и ощущению стабильности. 26 октября полнолуние состоится именно в Тельце, а астрологи связывают его с вопросами личного дохода, ценностей, имущества и самооценки.

Поэтому то, что казалось гарантированным, может потребовать пересмотра. Риск месяца – держаться за материальное или за человека только из-за страха потерять привычный комфорт.

Овнам придется особенно дорого заплатить за упрямство. В октябре Солнце образует оппозицию Сатурну, а в конце месяца усиливается напряжение между крупными планетами.

Для представителей знака это может означать столкновение с ограничениями, которые уже невозможно игнорировать. Наиболее болезненным станет не столько сама потеря, сколько осознание, что ее можно было избежать, если бы решение было принято раньше.

Водолеям октябрь может принести борьбу за контроль. Планетарные транзиты могут способствовать конфликтам в отношениях, борьбе за влияние или ситуации, когда придется отпустить то, за что человек держался слишком долго. Самой дорогой утратой тут может стать не вещь либо средства, а чувство полного контроля за собственной жизнью.

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