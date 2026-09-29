Ці знаки Зодіаку у жовтні втратять найдорожче

Жовтень може виявитися місяцем, коли доведеться платити високу ціну за старі помилки, невирішені конфлікти та рішення, які довго відкладалися. Особливо напруженим він може стати для тих, чиї стосунки, гроші або відчуття стабільності опиняться під тиском.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Для Скорпіонів жовтень може боляче вдарити по особистому життю. Ретроградна Венера проходитиме саме через їхній знак, змушуючи повертатися до старих почуттів, образ і незавершених історій. Те, що здавалося давно забутим, може знову вийти на поверхню. Особливо складним може стати питання: чи справді людина поруч залишається найдорожчою, чи стосунки вже вичерпали себе.

Після 24 жовтня ситуацію здатен ускладнити ретроградний Меркурій у Скорпіоні — можливі непорозуміння, повернення до старих розмов і з'ясування того, що довго приховувалося.

Тельцям варто особливо уважно поставитися до грошей та відчуття стабільності. 26 жовтня повня відбудеться саме у Тельці, а астрологи пов’язують її з питаннями особистого доходу, цінностей, майна та самооцінки.

Тому те, що здавалося гарантованим, може вимагати перегляду. Ризик місяця — триматися за матеріальне або за людину лише через страх втратити звичний комфорт.

Овнам доведеться особливо дорого заплатити за впертість. У жовтні Сонце утворює опозицію до Сатурна, а наприкінці місяця посилюється напруга між великими планетами.

Для представників знака це може означати зіткнення з обмеженнями, які вже неможливо ігнорувати. Найбільш болючим стане не стільки сама втрата, скільки усвідомлення, що її можна було уникнути, якби рішення було прийняте раніше.

Водоліям жовтень може принести боротьбу за контроль. Планетарні транзити можуть сприяти конфліктам у стосунках, боротьбі за вплив або ситуації, коли доведеться відпустити те, за що людина трималася надто довго. Найдорожчою втратою тут може стати не річ чи гроші, а відчуття повного контролю над власним життям.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у кого зі знаків Зодіаку кар’єра різко піде вгору.



