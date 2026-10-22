logo

BTC/USD

81715

ETH/USD

2406.46

USD/UAH

45.05

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Гороскоп Эти знаки Зодиака в конце октября получат неожиданную прибыль
commentss НОВОСТИ Все новости

Эти знаки Зодиака в конце октября получат неожиданную прибыль

Четыре знака Зодиака в конце октября могут надеяться на неожиданную прибыль

22 октября 2026, 18:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Последние дни октября могут принести финансовые сюрпризы четырем знакам Зодиака. По астрологическому прогнозу, дополнительные деньги могут поступить благодаря старым долгам, неожиданным предложениям или новым подработкам. Астрологи предупреждают, что наибольшие шансы на неожиданную прибыль есть у четырех знаков Зодиака.

Эти знаки Зодиака в конце октября получат неожиданную прибыль

Гороскоп. Иллюстративное фото

Неожиданный звонок или сообщение от бывшего коллеги или клиента может открыть Близнецам путь к дополнительному заработку. Не исключайте предложение только потому, что сначала оно кажется не слишком выгодным. В то же время, заранее договоритесь об оплате и объеме работы.

Для Дев финансовый сюрприз может быть связан с работой, которую они проделали ранее. Возможно, наконец-то оплатят старый проект, вернут задержанные деньги или предложат более выгодные условия сотрудничества. Не стесняйтесь напоминать о своих заслугах и справедливом вознаграждении.

Именно Скорпионам стоит присмотреться к возможностям, возвращающимся из прошлого. Бывший клиент может предложить новое сотрудничество, старый долг – наконец-то вернуться, а отложенная идея – получить шанс на реализацию. Однако прежде чем соглашаться, проверьте условия: не каждое знакомое предложение окажется выгодным.

Для Водолеев неожиданная прибыль может начаться со случайного разговора или необычной идеи. Знакомые могут предложить участие в проекте, а давнее увлечение – превратиться в источник дохода. Главное – не вкладывать деньги в непроверенные обещания быстрого заработка.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у каких знаков Зодиака в октябре начнется "белая полоса" в жизни.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости