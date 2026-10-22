Эти знаки Зодиака в конце октября получат неожиданную прибыль

Последние дни октября могут принести финансовые сюрпризы четырем знакам Зодиака. По астрологическому прогнозу, дополнительные деньги могут поступить благодаря старым долгам, неожиданным предложениям или новым подработкам. Астрологи предупреждают, что наибольшие шансы на неожиданную прибыль есть у четырех знаков Зодиака.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Неожиданный звонок или сообщение от бывшего коллеги или клиента может открыть Близнецам путь к дополнительному заработку. Не исключайте предложение только потому, что сначала оно кажется не слишком выгодным. В то же время, заранее договоритесь об оплате и объеме работы.

Для Дев финансовый сюрприз может быть связан с работой, которую они проделали ранее. Возможно, наконец-то оплатят старый проект, вернут задержанные деньги или предложат более выгодные условия сотрудничества. Не стесняйтесь напоминать о своих заслугах и справедливом вознаграждении.

Именно Скорпионам стоит присмотреться к возможностям, возвращающимся из прошлого. Бывший клиент может предложить новое сотрудничество, старый долг – наконец-то вернуться, а отложенная идея – получить шанс на реализацию. Однако прежде чем соглашаться, проверьте условия: не каждое знакомое предложение окажется выгодным.

Для Водолеев неожиданная прибыль может начаться со случайного разговора или необычной идеи. Знакомые могут предложить участие в проекте, а давнее увлечение – превратиться в источник дохода. Главное – не вкладывать деньги в непроверенные обещания быстрого заработка.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у каких знаков Зодиака в октябре начнется "белая полоса" в жизни.



