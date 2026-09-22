Не ждите октября: какие работы в саду нужно успеть сделать до конца сентября

Конец сентября — время, когда сад постепенно готовится к холодному сезону. Однако далеко не все работы стоит откладывать до октября: некоторые задачи желательно выполнить сейчас, пока почва еще сохраняет тепло, а растения успевают восстановиться после пересадки.

Черный котёнок в осеннем саду. Фото: Miller_Eszter / Pixabay

Посадите весенние луковичные

До конца сентября можно заняться посадкой луковичных растений, которые зацветут следующей весной. Речь идет о нарциссах, крокусах, ранних тюльпанах, подснежниках и гиацинтах. Посаженные осенью луковицы успевают укорениться до того, как почва промерзнет.

Точные сроки зависят от погоды и региона, поэтому ориентироваться стоит прежде всего на состояние почвы и прогноз. Важно не высаживать луковицы в слишком теплую землю, но и сильно затягивать с работой также не стоит.

Разделите разросшиеся многолетники

Если многолетние растения сильно разрослись и начали занимать слишком много места, конец сентября может подойти для их деления. В числе таких растений хосты, эхинацеи, рудбекии, лилейники, декоративные травы и астры.

После разделения растения нужно пересадить на подготовленное место, хорошо полить и замульчировать. Однако с осеннецветущими многолетниками лучше не торопиться. Например, хризантемы и седумы в это время делить не рекомендуют.

Не спешите с обрезкой кустарников

А вот сильную осеннюю обрезку некоторых древесных растений лучше отложить. Это касается, в частности, роз, гортензий, сирени и калины. Слишком ранняя стрижка может стимулировать появление нового нежного прироста, который пострадает от холодов. Кроме того, можно случайно удалить почки, которые обеспечат цветение в следующем сезоне.

Поэтому конец сентября — подходящее время не только для активных работ, но и для понимания, что именно делать пока не стоит. Часть задач лучше завершить сейчас, а некоторые оставить до весны.

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