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Не чекайте жовтня: які роботи в саду потрібно встигнути зробити до кінця вересня

Деякі осінні роботи краще завершити до перших холодів, а з обрізанням чагарників поспішати не варто

22 вересня 2026, 09:01
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Сергій Кречмаровський

Кінець вересня – час, коли сад поступово готується до холодного сезону. Однак далеко не всі роботи варто відкладати до жовтня: деякі завдання бажано виконати зараз, поки ґрунт ще зберігає тепло, а рослини встигають відновитися після пересадки.

Не чекайте жовтня: які роботи в саду потрібно встигнути зробити до кінця вересня

Чорне кошеня в осінньому саду. Фото: Miller_Eszter / Pixabay

Посадіть весняні цибулинні

До кінця вересня можна зайнятися посадкою цибулинних рослин, які зацвітуть наступної весни. Йдеться про нарциси, крокуси, ранні тюльпани, проліски та гіацинти. Посаджені восени цибулини встигають укоренитися до того, як ґрунт промерзне.

Точні терміни залежать від погоди та регіону, тому орієнтуватися варто передусім на стан ґрунту та прогноз. Важливо не висаджувати цибулини в теплу землю, але й сильно затягувати з роботою також не варто.

Розділіть багаторічники, що розрослися

Якщо багаторічні рослини сильно розрослися і почали займати надто багато місця, кінець вересня може підійти для їхнього поділу. Серед таких рослин хости, ехінацеї, рудбекії, лілійники, декоративні трави та айстри.

Після поділу рослини потрібно пересадити на підготовлене місце, добре полити та замульчувати. Однак з осінньоквітучими багаторічниками краще не поспішати. Наприклад, хризантеми та седуми у цей час ділити не рекомендують.

Не поспішайте з обрізанням чагарників

А ось сильне осіннє обрізування деяких деревних рослин краще відкласти. Це стосується, зокрема, троянд, гортензій, бузку та калини. Занадто рання стрижка може стимулювати появу нового ніжного приросту, який постраждає від холодів. Крім того, можна випадково видалити бруньки, які забезпечать цвітіння наступного сезону.

Тому кінець вересня — слушний час не тільки для активних робіт, а й для розуміння, що саме робити поки що не варто. Частину завдань краще завершити зараз, а деякі залишити до весни.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як не занапастити троянди перед зимою



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