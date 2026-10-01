Не занесите вредителей в дом вместе с цветами: поможет обычный вазелин

Осенью комнатные растения, проводившие лето на улице, возвращаются в дом. Вместе с ними можно случайно занести муравьев, щипалок, долгоносиков и других вредителей, которые прячутся у горшков или в почве. Один из простых способов создать дополнительную защиту – обычный вазелин.

Комнатные растения осенью требуют особого внимания, поскольку вместе с ними в дом можно случайно занести вредителей. Фото: Katrina_S / Pixabay

Как работает вазелин

Вазелин образует липкий барьер, из-за которого насекомым сложнее добраться до растения. Gardening Know How рекомендует наносить тонкую полоску средства не на самое растение, а на наружный край горшка. Перед этим поверхность следует очистить от пыли и земли и хорошо высушить.

Особенно важно не оставлять промежутков в таком барьере, ведь насекомые могут воспользоваться даже небольшим незащищенным участком. Проверять вазелиновую полоску советуют примерно раз в неделю и при необходимости обновлять ее.

Куда еще можно нанести средство

Защитную полоску можно сделать вокруг ножек подставок для растений или на краях поддонов и опорах горшков. Это создает дополнительное препятствие для насекомых, пытающихся добраться до растений снизу.

Для мелких летающих вредителей автор предлагает сделать простую липкую ловушку: нанести вазелин на желтый картон и установить его у грунта. Такой способ поможет отлавливать взрослых грибных комариков.

Чего делать нельзя

Вазелин нельзя наносить непосредственно на листья или стебли. Средство может перекрыть устьица листьев, поэтому у растения будут проблемы с газообменом и испарением влаги. Также перед возвращением растений в дом следует осмотреть корни, промыть листья и проверить, нет ли вредителей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о 5 растениях, которые следует обрезать в октябре