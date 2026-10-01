Не занесіть шкідників у дім разом із квітами: допоможе звичайний вазелін

Восени кімнатні рослини, які проводили літо на вулиці, повертаються до будинку. Разом із ними можна випадково занести мурах, щипавок, довгоносиків та інших шкідників, які ховаються біля горщиків або в ґрунті. Один із простих способів створити додатковий захист — звичайний вазелін.

Кімнатні рослини восени потребують особливої уваги, адже разом із ними до оселі можна випадково занести шкідників. Фото: Katrina_S / Pixabay

Як працює вазелін

Вазелін утворює липкий бар’єр, через який комахам складніше дістатися до рослини. Gardening Know How радить наносити тонку смужку засобу не на саму рослину, а на зовнішній край горщика. Перед цим поверхню потрібно очистити від пилу та землі й добре висушити.

Особливо важливо не залишати проміжків у такому бар’єрі, адже комахи можуть скористатися навіть невеликою незахищеною ділянкою. Перевіряти вазелінову смужку радять приблизно раз на тиждень і за потреби оновлювати її.

Куди ще можна нанести засіб

Захисну смужку можна зробити навколо ніжок підставок для рослин або на краях піддонів і опорах горщиків. Це створює додаткову перешкоду для комах, які намагаються дістатися до рослин знизу.

Для дрібних літаючих шкідників автор також пропонує зробити просту липку пастку: нанести вазелін на жовтий картон і встановити його біля ґрунту. Такий спосіб може допомогти відловлювати дорослих грибних комариків.

Чого робити не можна

Вазелін не можна наносити безпосередньо на листя або стебла. Засіб може перекрити продихи листків, через що рослина матиме проблеми з газообміном і випаровуванням вологи. Також перед поверненням рослин до будинку варто оглянути коріння, промити листя та перевірити, чи немає шкідників.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" розповідав про 5 рослин, які варто обрізати в жовтні