Не лише квіти: які дерева варто посадити в горщики у вересні

Вересень підходить не лише для посадки квітів. У цей час можна висадити у великі горщики готові саджанці невеликих дерев із закритою кореневою системою. Прохолодна погода та ще теплий ґрунт допомагають рослинам адаптуватися після пересадки.

Лимон Мейєра на підставці біля вікна з видом на осінній сад. Фото ШІ

Японський клен

Компактні сорти японського клена добре ростуть у горщиках і особливо ефектно виглядають восени. У вересні їх можна пересадити у більш просторий горщик. Але взимку коріння рослини буде набагато сильніше схильне до морозу. Горщик краще поставити у захищене від вітру місце та утеплити. При сильному похолоданні варто додатково захистити від промерзання.

Карликовий церцис і магнолія

Компактні сорти церцису та магнолії також підходять для вирощування у горщиках. Їм знадобиться досить простора ємність із дренажними отворами. Взимку особливо важливо захистити коріння: горщик можна утеплити та поставити ближче до стіни будинку, де рослина буде захищена від холодного вітру.

Карликова яблуня

Невеликі яблуні можна вирощувати в горщиках та отримувати врожай. Саджанець можна посадити у вересні чи жовтні, але до зими йому буде потрібен захист. Горщик краще утеплити, оскільки земля в ньому промерзає набагато швидше, ніж ґрунт у саду. При прогнозі сильних морозів додатковий захист особливо важливий.

Лимон Мейєра

З лимоном ситуація зовсім інша. Це теплолюбна рослина, тому її не варто залишати на вулиці при наближенні холодів. Занести лимон у будинок бажано, коли нічна температура опускається приблизно до 10°C, не чекаючи перших заморозків.

Взимку лимону Мейєра підійде світле приміщення з температурою близько 10...18°C. Ставити його біля батареї небажано: спекотне сухе повітря та нестача світла можуть призвести до опадання листя.

Таким чином, вересень підходить для посадки невеликих дерев у горщики, але про їхню зимівлю варто подумати заздалегідь. Холодостійкі види можна залишити на вулиці, добре захистивши горщик від морозу, а лимон Мейєра доведеться перенести у прохолодне світле приміщення.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про квіти, які прикрасять сад у вересні