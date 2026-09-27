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Не оставляйте до весны: 5 растений, которые следует обрезать в октябре

Осенняя обрезка поможет убрать больные побеги и подготовить сад к зиме, но подходит не всем растениям

27 сентября 2026, 09:01
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Сергій Кречмаровський

Октябрь – время завершать подготовку сада к холодам, но спешить с обрезкой всех растений не стоит. Есть несколько культур, которым такая процедура может быть полезна именно осенью.

Не оставляйте до весны: 5 растений, которые следует обрезать в октябре

Обрезка растений осенью помогает подготовить сад к зиме. Фото: Ray_Shrewsberry / Pixabay

  • Пионы. Травянистые пионы обрезают после того, как листья пожелтели или побурели, а стебли поникли. Стебли срезают почти у земли, оставляя несколько сантиметров. Не стоит делать это слишком рано, пока растение остается зеленым.

  • Флоксы. После завершения сезона цветоносы и надземную часть многолетних флоксов можно срезать. Особенно это актуально, если растение летом болело мучнистой росой: удаление пораженных листьев помогает уменьшить количество инфекции, которая останется на клумбе.

  • Ирисы. В октябре можно убрать отмершие и больные листья бородатых ирисов. Полностью срезать здоровую зеленую массу раньше времени не нужно. Основная задача осенью – санитарная очистка.

  • Малина летних сортов. После завершения плодоношения старые побеги, которые уже дали урожай, можно вырезать у земли. Молодые побеги, которые будут плодоносить в следующем году, оставляют. Важно не путать их с ремонтантной малиной, для которой схема обрезки может быть другой.

  • Гортензия метельчатая. Легкая осенняя обрезка допустима для гортензии метельчатой, поскольку она формирует цветочные почки на новых побегах. Осенью можно убрать отцветшие соцветия и поврежденные или слабые ветви, а более сильную обрезку лучше оставить на конец зимы или начало весны. Крупнолистную гортензию осенью так обрезать не стоит.

Главное правило для октября – не превращать осеннюю обрезку в генеральную стрижку всего сада. Часть растений лучше оставить до весны, а во время работы удалять больные, поврежденные и отмершие части.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что нужно сделать в саду в октябре



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