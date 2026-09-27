Не оставляйте до весны: 5 растений, которые следует обрезать в октябре

Октябрь – время завершать подготовку сада к холодам, но спешить с обрезкой всех растений не стоит. Есть несколько культур, которым такая процедура может быть полезна именно осенью.

Обрезка растений осенью помогает подготовить сад к зиме. Фото: Ray_Shrewsberry / Pixabay

Пионы. Травянистые пионы обрезают после того, как листья пожелтели или побурели, а стебли поникли. Стебли срезают почти у земли, оставляя несколько сантиметров. Не стоит делать это слишком рано, пока растение остается зеленым.

Флоксы. После завершения сезона цветоносы и надземную часть многолетних флоксов можно срезать. Особенно это актуально, если растение летом болело мучнистой росой: удаление пораженных листьев помогает уменьшить количество инфекции, которая останется на клумбе.

Ирисы. В октябре можно убрать отмершие и больные листья бородатых ирисов. Полностью срезать здоровую зеленую массу раньше времени не нужно. Основная задача осенью – санитарная очистка.

Малина летних сортов. После завершения плодоношения старые побеги, которые уже дали урожай, можно вырезать у земли. Молодые побеги, которые будут плодоносить в следующем году, оставляют. Важно не путать их с ремонтантной малиной, для которой схема обрезки может быть другой.

Гортензия метельчатая. Легкая осенняя обрезка допустима для гортензии метельчатой, поскольку она формирует цветочные почки на новых побегах. Осенью можно убрать отцветшие соцветия и поврежденные или слабые ветви, а более сильную обрезку лучше оставить на конец зимы или начало весны. Крупнолистную гортензию осенью так обрезать не стоит.

Главное правило для октября – не превращать осеннюю обрезку в генеральную стрижку всего сада. Часть растений лучше оставить до весны, а во время работы удалять больные, поврежденные и отмершие части.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что нужно сделать в саду в октябре