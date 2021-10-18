Какие интересные хобби сделают вас умнее и продуктивнее

Мозг также нужно тренировать с помощью интеллектуальных "тяжестей". И этот процесс необязательно должен быть скучным и монотонным. Эксперты назвали список увлечений, которые помогут стать умнее и повысят ваш уровень продуктивности.

Как стать умнее и продуктивнее / Фото: Depositphotos

Медитация

Начните медитировать, ведь с помощью такой практики можно контролировать свой разум, а ваше тело сможет отдохнуть и расслабиться. Исследователи говорят, что таким образом вы учитесь контролировать свои эмоции, страхи, развиваете свои сильные стороны. Медитация стимулирует мозговую активность, повышает уровень концентрации и внимания.

Чтение

Регулярное чтение не только повышает словарный запас, но и снижает уровень стресса, тревоги, усиливая все три типа интеллекта: общий, гибкий и эмоциональный. Эксперты говорят, что чтение стимулирует те же нейрологические области мозга, которые работают при получении реального опыта.

Спорт

Ежедневные физические упражнения приносят пользу не только физическому, но и эмоциональному здоровью. Во время занятий спортом клетки заполняются BDNF — белком, который улучшает память и концентрацию внимания.

Рисование

С помощью рисования можно укрепить память, тренировать мышление, поскольку во время процесса задействованы оба полушария головного мозга. Как говорят исследователи, это хобби помогает нам лучше сосредотачиваться на предмете и быстрее усваивать новые знания.

Путешествия

Нейробиологи говорят, что путешествия повышают продуктивность нашего мозга. Из-за смены обстановки ему приходится работать активнее, приспосабливаться к новой информации и раздражителям. По возможности посещайте новые места и открывайте новые горизонты, потому что это "увеличивает мощность" мозга, снимает стресс и дает новые знания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие увлечения и хобби избавляют от стресса.

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