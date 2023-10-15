Вечером или утром: ученые назвали лучшее время тренировок, чтобы похудеть

Хотя мы часто слышим мнение, что утренняя зарядка – лучший способ начать день, ученые из Нидерландов считают, что полезнее делать тренировки вечером. Занятия спортом помогают бороться с инсулинорезистентностью, одной из важных причин ожирения.

Ученые назвали лучшее время тренировок, чтобы похудеть. Фото из открытых источников

У ученых из медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах нет сомнений, что выполнение упражнений после обеда и вечером оказывают лучшее влияние на организм. По мнению исследователей, тренировки в правильно спланированное время позволят контролировать вес и уменьшить риск развития диабета второго типа.

К эксперименту было привлечено более 7 тыс. человек, которые делали упражнение в разное время суток, а также ученые измеряли им уровень глюкозы и инсулина в крови до и после приема пищи. Результаты эксперимента показали, что, выполняя умеренные и интенсивные упражнения, можно снизить резистентность к инсулину. Именно из-за инсулинорезистентности клетки и ткани организма плохо усваивают глюкозу, что может вызвать диабет и ожирение.

Однако учения не остановились на этом и выяснили, что у тех, кто занимался спортом днем и вечером, резистентность к инсулину снизилась на 18% и 25%. В то время как те, кто тренировался утром, или в течение дня не имел таких результатов. Таким образом, упражнения после обеда являются наилучшим временем для тренировок, чтобы потерять вес или снизить резистентность к инсулину.

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