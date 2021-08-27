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В каких случаях спорт не помогает сбросить лишний вес

Эксперты рассказали, в каких случаях занятия спортом могут не привести к положительному результату и на это есть свои причины

сегодня, 12:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Для того чтобы избавиться от лишнего веса, нужно пересмотреть свой рацион и заняться физической активностью. Но бывает так, что похудение не происходит, невзирая на регулярные тренировки. В чем же может быть причина?

В каких случаях спорт не помогает сбросить лишний вес

Почему спорт не помогает похудеть (фото из открытых источников)

Однообразие упражнений

На начальном этапе занятий спортом можно выполнять приседания, отжимания, качание пресса и прыжки, но со временем организму нужно давать новую нагрузку. Только в том случае, если упражнения не будут однообразными и заставят работать все группы мышц, вы сможете достигнуть результата в похудении. 

Вы недостаточно занимаетесь

Если вы решили заняться спортом, тогда ходите в фитнес-зал минимум 2-3 раза в неделю, ведь пользу от одной тренировки в месяц вы вряд ли получите. 

Вы делаете упражнения, которые вам не нравятся

Найдите свой тип физической нагрузки. Не нужно заставлять себя делать определенные упражнения, которые вам не нравятся и доставляют дискомфорт. 

Вы не двигаетесь вне спортзала

Помогайте организму сжигать калории, а для этого постарайтесь на протяжение дня много двигаться, например, вместо лифта в доме пользуйтесь лестницей. 

Вы выполняете упражнения с ошибками

Бывает так, что новички не добиваются результатов в похудении из-за проблем с техникой выполнения упражнений. Если вы не уверены в себе, воспользуйтесь помощью тренера, потом вы сможете работать и добавиться результатов без него!

Напомним, что физическая активность приносит организму большую пользу, но согласно результатам исследования, для ускорения метаболизма спортом лучше заниматься в вечернее время.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие спортивные тренировки помогают побороть стресс.


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Источник: https://tv.ua/trend/lifestyle/5251987-chto-delat-esli-sport-ne-pomogaet-sbrosit-lishnij-ves
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