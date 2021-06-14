В какое время суток лучше всего заниматься спортом

Спорт должен быть неотъемлемой частью жизни каждого человека, потому что приносит огромную пользу для организма. Но в какое время суток лучше всего заниматься, чтобы результат был более эффективным?

когда лучше всего заниматься спортом (фото из открытых источников)

Исследователи говорят, что на результат могут влиять суточные колебания температуры тела человека: когда она максимальная, тогда занятия физической активностью будут более эффективными. Обычно пик припадает на вторую половинку дня (около 18 часов). Вот на это время и стоит планировать занятия спортом (бег, танцы, теннис и т. д.). В этот период времени обменные процессы в организме ускоряются, поэтому и результат будет лучше.

Ученые подтвердили свои догадки экспериментом, в котором приняло участие несколько мужчин с лишним весом, придерживающихся неправильного образа жизни. Результаты исследования показали, что вечерние тренировки помогали им быстрее терять вес. Эксперты будут продолжать исследования на эту тему, поскольку они не учли в своей работе важные факторы, например, как занятия спортом вечером влияют на людей без лишнего веса, а также не проверили конкретное воздействие вечерних тренировок на здоровье.

Напомним, что регулярная и правильно подобранная физическая нагрузка — не только ключ к подтянутому здоровому телу, но и залог эмоциональной стабильности. Эксперты рассказали, как спортивные тренировки помогают побороть стресс.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают больше пользы от физических упражнений, чем здоровые люди. Это доказали исследователи из Сеульского национального университета в Южной Корее.

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