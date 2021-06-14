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В какое время суток лучше всего заниматься спортом

Ученые выяснили, что для ускорения метаболизма физической активностью лучше всего заниматься в вечернее время

14 июня 2021, 20:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Спорт должен быть неотъемлемой частью жизни каждого человека, потому что приносит огромную пользу для организма. Но в какое время суток лучше всего заниматься, чтобы результат был более эффективным?

В какое время суток лучше всего заниматься спортом

когда лучше всего заниматься спортом (фото из открытых источников)

Исследователи говорят, что на результат могут влиять суточные колебания температуры тела человека: когда она максимальная, тогда занятия физической активностью будут более эффективными. Обычно пик припадает на вторую половинку дня (около 18 часов). Вот на это время и стоит планировать занятия спортом (бег, танцы, теннис и т. д.). В этот период времени обменные процессы в организме ускоряются, поэтому и результат будет лучше. 

Ученые подтвердили свои догадки экспериментом, в котором приняло участие несколько мужчин с лишним весом, придерживающихся неправильного образа жизни. Результаты исследования показали, что вечерние тренировки помогали им быстрее терять вес. Эксперты будут продолжать исследования на эту тему, поскольку они не учли в своей работе важные факторы, например, как занятия спортом вечером влияют на людей без лишнего веса, а также не проверили конкретное воздействие вечерних тренировок на здоровье. 

Напомним, что регулярная и правильно подобранная физическая нагрузка — не только ключ к подтянутому здоровому телу, но и залог эмоциональной стабильности. Эксперты рассказали, как спортивные тренировки помогают побороть стресс. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают больше пользы от физических упражнений, чем здоровые люди. Это доказали исследователи из Сеульского национального университета в Южной Корее.


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Источник: https://www.menshealth.com.au/evening-exercise-might-be-most-effective-for-metabolic-health-finds-study
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