В феврале в Украину придет настоящая жара: синоптик дал точный прогноз

Синоптик дал точный прогноз погоды в Украине на февраль 2021 года, заявив, что в страну придет настоящая весна, а температура воздуха может достигать +15 градусов по Цельсию. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Фото: ТСН

Синоптик отметил, что сильных морозов в Украине можно больше не ожидать, потепление, которое пришло в страну будет продолжаться до 26 января.

Однако в конце месяца, по словам Кульбиды, ожидается небольшое похолодание, которое продлится недолго.

Погода ухудшится на несколько дней, ожидаются порывы сильного ветра и температура воздуха 0-5 градусов ниже нуля днем и до -9 градусов мороза ночью.

В особенности резкое похолодание ожидается в западных регионах Украины 25 и 26 января. Там прогнозируют сильные снегопады, шквальные ветры и метели.

После этого в Украине ожидается существенное потепление. В начале февраля, по расчетам Украинского гидрометцентра, на территории страны будет плюсовая температура, как в ночное, так и дневное время суток.

Днем температура будет достигать 4-9 градусов тепла, а в южных регионах Украины возможно существенное потепление до 15 градусов выше нуля.

В 2021 году многие синоптики прогнозируют раннее наступление весны, а первое, по-настоящему весеннее потепление по всей территории Украины можно ожидать уже с 20 чисел февраля.

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