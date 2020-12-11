Чем занять себя в плохую погоду: пять интересных идей

В морозную погоду, которая еще и приправлена таким сильным гололедом, на свежем воздухе особо не погуляешь. Именно поэтому, если ты решил встретиться с друзьями или пригласить на свидание свою избранницу, тебе прийдется как следует проработать план действий. Мы возьмем на себя смелость немного помочь тебе и подскажем, где можно провести время в холодную и скользкую погоду.

ФОТО: Женский журнал Хочу

Выставки, музеи, театры, спектакли

Хорошим вариантом в холодную погоду может стать посещение выставок и музеев. В то время как в летом и весной мы больше времени проводим на улице, осенне-зимний период идеально подходит для культурного обогащения путем посещения музеев или театров. Главное, убедитесь, что там придерживаются карантинных правил.

Цирк и дельфинарий

Посмеяться от души и напитаться новыми эмоциями можно посетив местный цирк или дельфинарий. Такие мероприятия не только понравятся детям, но и смогут повеселить взрослых.

Торговые центры

В торговых центрах можно весело провести время, особенно если там организовано какое-либо интересное мероприятие. Также там должны присутствовать развлекательные локации с игровыми автоматами, детскими комнатами, катками, лабиринтами и тому подобное. В таких местах хорошо веселиться с друзьями.

Настольные игры дома

Если вы таки решили пригласить друзей к себе домой, то на помощь вам могут прийти многочисленные настольные игры. "Цитадели", "Колонизатор", "Монополия"... Приобретите одну-две такие игры, и у вас не будет проблемам с организацией приятного вечера с друзьями.

Поход в гости

Выходные без определенных планов, да еще в плохую погоду – прекрасная возможность проведать старых друзей и душевно пообщаться.

Теперь тебе точно не прийдется скучать во время морозных выходных. Наверняка ты придумаешь оригинальный план, который повеселит твоих друзей и произведет впечатление на возлюбленную. Также издание "Комментарии" расскажет, как быстро приготовить коктейль, если гости на пороге.

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