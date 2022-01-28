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Три продукта, которые полезно есть на ночь

Все знают, что такое "вечерний жор".

сегодня, 02:00
Автор:

Ольга Чародий
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Что можно съесть на ночь без особых последствий? На самом деле безопасных для ночного перекуса продуктов не так много. Все знают, что такое "вечерний жор". А те, кто приходят домой после девяти вечера, тем более. Что можно есть на ночь? Об этом пишет milkalliance.

Три продукта, которые полезно есть на ночь

Питание - фото из открытых источников

Молоко с медом. Этот напиток издавна давали детям перед сном. Молоко успокаивает и способствует быстрому засыпанию. К тому же оно позволяет бороться со стрессом, влияя на выработку гормона серотонина. Мед увеличивает энергетическую ценность напитка благодаря большому количеству быстрых углеводов, но в то же время он способствует выработке гормона радости.

Яйца. Яйца обладают низким инсулинемическим индексом, следовательно, на соматотропный гормон плохо не повлияют. Это хороший источник белка и питательный перекус. Да и на переваривание вареного яйца организм израсходует больше калорий, чем получит.

Рыба. Есть два сорта рыбы, которая богата витамином В6 и омеги-3 жирных кислот – именно они активно участвуют в выработке мелатонина и серотонина. Вот почему приготовленная на пару или на гриле рыба с небольшой порцией овощей – тот самый идеальный ужин, о котором все говорят.

Три продукта, которые полезно есть на ночь - фото 2

Напомним, как известно, в период похолодания люди генетически запрограммированы на увеличение веса. Диетологи советуют в это время запомнить несколько правил зимней диеты. Эксперты не рекомендуют резко ограничивать количество калорий: это опасно, потому что может снизить иммунитет и открыть путь инфекциям, простуде и гриппу, пишет zira. Главное – определить набор необходимых организму зимой продуктов. Это нежирные борщи (лучше на курином бульоне), овощные супы и каши, ухи из фасоли и гороха.

Это могут быть салаты с маслом, винегреты и квашеная капуста. Это блюда из запеченной печени и жирных сортов морской рыбы. Хлеб лучше брать из муки грубого помола. Это сливочное масло, сухофрукты и мед. Это все овощи и фрукты, которые есть. Диетологи не советуют зимой выбирать монодиеты, основанные на потреблении только одного или двух-трех продуктов. В зимнем меню главным блюдом должен быть суп. Тарелка супа на обед творит чудеса: вы поглощаете пищи на 100 калорий меньше обычного в течение дня. На второе лучше всего подойдут рыба и птица, потому что зимой без белковой пищи не обойтись. Предпочтение следует отдавать индейке, курильщику, постной говядине. В рационе обязательно должна быть жирная рыба типа лосося, форели, макрели.


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Источник: https://milkalliance.com.ua/blog/ru/statya/top-produktov-kotorye-mozhno-s-est-pered-snom-bez-vreda-dlya-organizma
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