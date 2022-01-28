Три продукта, которые полезно есть на ночь

Что можно съесть на ночь без особых последствий? На самом деле безопасных для ночного перекуса продуктов не так много. Все знают, что такое "вечерний жор". А те, кто приходят домой после девяти вечера, тем более. Что можно есть на ночь? Об этом пишет milkalliance.

Питание - фото из открытых источников

Молоко с медом. Этот напиток издавна давали детям перед сном. Молоко успокаивает и способствует быстрому засыпанию. К тому же оно позволяет бороться со стрессом, влияя на выработку гормона серотонина. Мед увеличивает энергетическую ценность напитка благодаря большому количеству быстрых углеводов, но в то же время он способствует выработке гормона радости.

Яйца. Яйца обладают низким инсулинемическим индексом, следовательно, на соматотропный гормон плохо не повлияют. Это хороший источник белка и питательный перекус. Да и на переваривание вареного яйца организм израсходует больше калорий, чем получит.

Рыба. Есть два сорта рыбы, которая богата витамином В6 и омеги-3 жирных кислот – именно они активно участвуют в выработке мелатонина и серотонина. Вот почему приготовленная на пару или на гриле рыба с небольшой порцией овощей – тот самый идеальный ужин, о котором все говорят.





Напомним, как известно, в период похолодания люди генетически запрограммированы на увеличение веса. Диетологи советуют в это время запомнить несколько правил зимней диеты. Эксперты не рекомендуют резко ограничивать количество калорий: это опасно, потому что может снизить иммунитет и открыть путь инфекциям, простуде и гриппу, пишет zira. Главное – определить набор необходимых организму зимой продуктов. Это нежирные борщи (лучше на курином бульоне), овощные супы и каши, ухи из фасоли и гороха.

Это могут быть салаты с маслом, винегреты и квашеная капуста. Это блюда из запеченной печени и жирных сортов морской рыбы. Хлеб лучше брать из муки грубого помола. Это сливочное масло, сухофрукты и мед. Это все овощи и фрукты, которые есть. Диетологи не советуют зимой выбирать монодиеты, основанные на потреблении только одного или двух-трех продуктов. В зимнем меню главным блюдом должен быть суп. Тарелка супа на обед творит чудеса: вы поглощаете пищи на 100 калорий меньше обычного в течение дня. На второе лучше всего подойдут рыба и птица, потому что зимой без белковой пищи не обойтись. Предпочтение следует отдавать индейке, курильщику, постной говядине. В рационе обязательно должна быть жирная рыба типа лосося, форели, макрели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!