Три продукта, которые полезно есть на ночь

Как известно, в период похолодания люди генетически запрограммированы на увеличение веса. Диетологи советуют в это время запомнить несколько правил зимней диеты. Эксперты не рекомендуют резко ограничивать количество калорий: это опасно, потому что может снизить иммунитет и открыть путь инфекциям, простуде и гриппу, пишет zira. Главное – определить набор необходимых организму зимой продуктов. Это нежирные борщи (лучше на курином бульоне), овощные супы и каши, ухи из фасоли и гороха.

Продукты питания (фото из открытых источников)

Это могут быть салаты с маслом, винегреты и квашеная капуста. Это блюда из запеченной печени и жирных сортов морской рыбы. Хлеб лучше брать из муки грубого помола. Это сливочное масло, сухофрукты и мед. Это все овощи и фрукты, которые есть. Диетологи не советуют зимой выбирать монодиеты, основанные на потреблении только одного или двух-трех продуктов. В зимнем меню главным блюдом должен быть суп. Тарелка супа на обед творит чудеса: вы поглощаете пищи на 100 калорий меньше обычного в течение дня. На второе лучше всего подойдут рыба и птица, потому что зимой без белковой пищи не обойтись. Предпочтение следует отдавать индейке, курильщику, постной говядине. В рационе обязательно должна быть жирная рыба типа лосося, форели, макрели.

Напомним, чтобы убрать висцеральный жир, который образовывается вокруг органов, нужно пересмотреть свой рацион и заняться физическими упражнения. Диетолог Дженаед Броделл рассказал, какие продукты способствуют его сжиганию на животе.

Эксперт советует добавить в меню жирные сорта рыбы, например, лосось, сардины или сельдь, потому что они богаты на ненасыщенные жирные омега-3 кислоты, обладающие кардиозащитными свойствами. Частое употребление рыбьего жира также предотвращает воспаления и снижает стресс, который является одной из причин набора лишнего веса.

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