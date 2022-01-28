logo

BTC/USD

37351.44

ETH/USD

2437.08

LTC/USD

107.54

USD/UAH

29.08

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг саморазвитие Три продукта, которые полезно есть на ночь
commentss НОВОСТИ Все новости

Три продукта, которые полезно есть на ночь

Эксперты не рекомендуют резко ограничивать количество калорий

сегодня, 00:45
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Как известно, в период похолодания люди генетически запрограммированы на увеличение веса. Диетологи советуют в это время запомнить несколько правил зимней диеты. Эксперты не рекомендуют резко ограничивать количество калорий: это опасно, потому что может снизить иммунитет и открыть путь инфекциям, простуде и гриппу, пишет zira. Главное – определить набор необходимых организму зимой продуктов. Это нежирные борщи (лучше на курином бульоне), овощные супы и каши, ухи из фасоли и гороха.

Три продукта, которые полезно есть на ночь

Продукты питания (фото из открытых источников)

Это могут быть салаты с маслом, винегреты и квашеная капуста. Это блюда из запеченной печени и жирных сортов морской рыбы. Хлеб лучше брать из муки грубого помола. Это сливочное масло, сухофрукты и мед. Это все овощи и фрукты, которые есть. Диетологи не советуют зимой выбирать монодиеты, основанные на потреблении только одного или двух-трех продуктов. В зимнем меню главным блюдом должен быть суп. Тарелка супа на обед творит чудеса: вы поглощаете пищи на 100 калорий меньше обычного в течение дня. На второе лучше всего подойдут рыба и птица, потому что зимой без белковой пищи не обойтись. Предпочтение следует отдавать индейке, курильщику, постной говядине. В рационе обязательно должна быть жирная рыба типа лосося, форели, макрели.

Напомним, чтобы убрать висцеральный жир, который образовывается вокруг органов, нужно пересмотреть свой рацион и заняться физическими упражнения. Диетолог Дженаед Броделл рассказал, какие продукты способствуют его сжиганию на животе.

Эксперт советует добавить в меню жирные сорта рыбы, например, лосось, сардины или сельдь, потому что они богаты на ненасыщенные жирные омега-3 кислоты, обладающие кардиозащитными свойствами. Частое употребление рыбьего жира также предотвращает воспаления и снижает стресс, который является одной из причин набора лишнего веса.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zira.uz/ru/2018/01/09/kakaya-eda-luchshe-vsego-podhodit-dlya-zimyi/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!