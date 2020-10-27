Топ-5 главных правил "тренажерного" этикета

Те, кто ходит в спортзал, прекрасно знают, что в нем присутствуют свои негласные правила, которых следует неукоснительно придерживаться. Иначе ты заслужишь дурную славу и другие завсегдатаи спортзала будут сторониться тебя. Если ты впервые собрался в спортзал, то мы расскажем тебе, что нужно (или не нужно) делать, чтобы заслужить хорошую репутацию в его стенах. Поможет нам в этом издание mport.

Правила поведения в тренажерке

Позер



Красоваться перед зеркалом – это важная деталь, которая помогает следить за своими результатами. Но не стоит вертеться перед зеркалом постоянно, оценивая бицепсы. Ты пришел тренироваться, а не для самолюбования.

Скамейка

В тренажерке качаются и потеют все. Но следи, чтобы ты не был тем негодяем, после которого скамейка остается потной.

Вес

Когда закончил тренировку, сбрось вес, который поднимал. Не смущай (или не смеши) того, кто будет тренироваться после тебя.

Внимание

Не пялься на тех, кто тренируется. Особенно, если у них это плохо получается. Твое внимание может напрягать их. Чувствуешь свое превосходство? Не задирай нос – есть и намного могущественее тебя.

Газы

Тяжелая атлетика – это всегда предельные нагрузки на организм. Чувствуешь, что твои газы могут не выдержать такой атаки? Сходи в клозет и выпусти весь пар. Поверь, от этого лучше будет всем, кто в зале.

Уверены, тебя очень скоро начнут уважать, когда увидят, что правила хорошего тона тебе не чужды. Также издание "Комментарии" расскажет, как вытащить себя на утренюю тренировку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!