Как вытащить себя на утренюю тренировку: несколько полезных советов

Иногда нам тяжело заставить себя тренироваться после тяжелого рабочего дня. Иногда на это просто нет времени. Выход из этой ситуации прост — тренироваться по утрам. Это непросто — заставить себя встать пораньше ради того, чтобы как следует напрягтись. Именно поэтому мы расскажем тебе, как выбраться из-под одеяла ради тренировки. Поможет нам в этом портал mport.

Как подняться утром на тренировку

Пижама

Автор известного интернет-журнала WomensHealthMag.com Джен Атор однажды заявила: “Хочу быть уверенна на все 100, что утром потрачу час на тренировку. Именно поэтому я ложусь спать в спортивном костюме, а не пижаме“. Так себе идея, но ты подумай, может тебе подойдет.

Друг

Тренироваться в компании намного легче, чем в одиночку. Найди себе напарника и вставать утром на тренировку будет намного легче. Вместе будете совершенствоваться. Вполне возможно, что со временем вы найдете еще больше единомышленников, желающих присоединиться к вам.

Мятный леденец



Бретт Хобель, основатель Hoebel Fitness, тренер в 11 сезоне передачи “Взвешенные и счастливые“ на телеканале NBC, рекомендует: “Как только прозвенел будильник, сразу же забрасывай в рот мятный леденец. Он поможет проснуться и раздраконит аппетит. А еще снизит уровень кортизола в крови, чем задавит утренний стресс“.

Самомотивация

Джен Серакуз призналась, что иногда по утрам она себя просто уговаривает не лениться, а пойти на тренировку. И таки идет. Вся суть в ее мощнейшей самодисциплине. Развивай ее у себя до такого же уровня.

Подняться утром на тренировку не просто. Но результат наверняка оправдает твои усилия. Также издание "Комментарии" расскажет, как сэкономить время и хорошо потренироваться за 10 минут.

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