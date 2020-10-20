kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.10.2020

BTC/USD

11784.63

ETH/USD

369.60

LTC/USD

47.22

НБУ 20.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг лайфхаки Как вытащить себя на утренюю тренировку: несколько полезных советов
commentss НОВОСТИ Все новости

Как вытащить себя на утренюю тренировку: несколько полезных советов

Утрение тренировки - это прекрасно. До того момента, когда ради них нужно подняться с кровати

сегодня, 14:05
Автор:

Павел Зинченко

Иногда нам тяжело заставить себя тренироваться после тяжелого рабочего дня. Иногда на это просто нет времени. Выход из этой ситуации прост — тренироваться по утрам. Это непросто — заставить себя встать пораньше ради того, чтобы как следует напрягтись. Именно поэтому мы расскажем тебе, как выбраться из-под одеяла ради тренировки. Поможет нам в этом портал mport.

Как вытащить себя на утренюю тренировку: несколько полезных советов

Как подняться утром на тренировку

Пижама

Автор известного интернет-журнала WomensHealthMag.com Джен Атор однажды заявила: “Хочу быть уверенна на все 100, что утром потрачу час на тренировку. Именно поэтому я ложусь спать в спортивном костюме, а не пижаме“. Так себе идея, но ты подумай, может тебе подойдет.

Друг

Тренироваться в компании намного легче, чем в одиночку. Найди себе напарника и вставать утром на тренировку будет намного легче. Вместе будете совершенствоваться. Вполне возможно, что со временем вы найдете еще больше единомышленников, желающих присоединиться к вам. 

Мятный леденец

Бретт Хобель, основатель Hoebel Fitness, тренер в 11 сезоне передачи “Взвешенные и счастливые“ на телеканале NBC, рекомендует: “Как только прозвенел будильник, сразу же забрасывай в рот мятный леденец. Он поможет проснуться и раздраконит аппетит. А еще снизит уровень кортизола в крови, чем задавит утренний стресс“.

Самомотивация

Джен Серакуз призналась, что иногда по утрам она себя просто уговаривает не лениться, а пойти на тренировку. И таки идет. Вся суть в ее мощнейшей самодисциплине. Развивай ее у себя до такого же уровня.

Подняться утром на тренировку не просто. Но результат наверняка оправдает твои усилия. Также издание "Комментарии" расскажет, как сэкономить время и хорошо потренироваться за 10 минут.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ