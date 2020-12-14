Семь причин все бросить и начать заниматься плаванием немедленно

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Павел Зинченко
Поднимать тяжелые железяки или бегать — это всегда хорошо. Но сегодня немного разнообразим наши разговоры о спорте и поговорим о том, почему следует задуматься над занятием плаванием. Поверь, над таким увлечением непременно стоит подумать.
ФОТО: Лайфхакер
Снижение веса
Во время плавания работает практически каждая мышца, и таким образом эффективно сжигается жир. Кроме того, холодная вода помогает тратить больше энергии.
Улучшение осанки
Плавание может привести в порядок испорченную осанку. В воде позвоночник испытывает меньше нагрузок, улучшается состояние мышц спины и это спасает от сутулости.
Подтянутый пресс
Плавание поможет накачать пресс, его мышцы также работают очень активно.
Польза для суставов
От нахождения в воде суставы становятся более гибкими, осуществляется профилактика обострений, а плавательные движения создают эффект массажа.
Цифровой детокс
Тебе обеспечен отдых от разговоров и переписок по смартфону, поскольку делать это в процессе плавания не очень удобно.
Щадящая тренировка
Плавание поможет при восстановлении после травм или после интенсивной нагрузки.
Улучшение умственных способностей
Перемещения в воде требуют координации, а энергичное дыхание во время заплыва наполняет кровь кислородом. Это также способствует улучшению деятельности мозга.
Теперь ты знаешь, в чем заключаются сильны стороны плавания. Оно дает возможность осуществлять разностороннее развитие всего твоего тела. Кроме того, это просто увлекательное и интересное занятие. Также информационное издание "Комментарии" расскажет, что необходимо знать, когда пришел на свою первую тренировку.
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