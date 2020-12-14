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Главная Новости Досуг ЗОЖ Семь причин все бросить и начать заниматься плаванием немедленно
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Семь причин все бросить и начать заниматься плаванием немедленно

Во время занятия плаванием работает практически каждая мышца человеческого тела

сегодня, 16:42
Автор:

Павел Зинченко

Поднимать тяжелые железяки или бегать — это всегда хорошо. Но сегодня немного разнообразим наши разговоры о спорте и поговорим о том, почему следует задуматься над занятием плаванием. Поверь, над таким увлечением непременно стоит подумать.

Семь причин все бросить и начать заниматься плаванием немедленно

ФОТО: Лайфхакер

Снижение веса

Во время плавания работает практически каждая мышца, и таким образом эффективно сжигается жир. Кроме того, холодная вода помогает тратить больше энергии.

Улучшение осанки

Плавание может привести в порядок испорченную осанку. В воде позвоночник испытывает меньше нагрузок, улучшается состояние мышц спины и это спасает от сутулости. 

Подтянутый пресс

Плавание поможет накачать пресс, его мышцы также работают очень активно.

Польза для суставов

От нахождения в воде суставы становятся более гибкими, осуществляется профилактика обострений, а плавательные движения создают эффект массажа. 

Цифровой детокс

Тебе обеспечен отдых от разговоров и переписок по смартфону, поскольку делать это в процессе плавания не очень удобно.

Щадящая тренировка

Плавание поможет при восстановлении после травм или после интенсивной нагрузки.

Улучшение умственных способностей

Перемещения в воде требуют координации, а энергичное дыхание во время заплыва наполняет кровь кислородом. Это также способствует улучшению деятельности мозга.

Теперь ты знаешь, в чем заключаются сильны стороны плавания. Оно дает возможность осуществлять разностороннее развитие всего твоего тела. Кроме того, это просто увлекательное и интересное занятие. Также информационное издание "Комментарии" расскажет, что необходимо знать, когда пришел на свою первую тренировку.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/1004531-ikhtiandr-12-prichin-zanyatsya-plavaniem
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