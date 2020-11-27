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Что необходимо знать, когда пришел на свою первую тренировку

Эти три совета помогут быстро понять, чего ты действительно ожидаешь от тренировок

сегодня, 12:26
Автор:

Павел Зинченко

Для того чтобы впервые прийти в спортзал, необходимо больше мужества, чем для самого процесса тренировки. Неуверенность в себе, незнание того, что нужно делать — это далеко не все проблемы, которые преследуют каждого новичка. Но если ты уже решился, то мы подскажем тебе, как нужно действовать в твой первый день в спортзале.

Что необходимо знать, когда пришел на свою первую тренировку

Когда впервые пришел в спортзал

Повторения и подходы

Многие качки остаются верны системе повторения и подходов. Проще говоря, если ты подтягиваешься на турнике, то тебе необходимо делать по несколько подходов. Это касается и остальных упражнений. Самый распространенный стандарт для всех видов тренировок — три подхода по десять повторений. Таким образом мышцы сначала разогреваются, потом укрепляются, и наконец развиваются.

Изолированные и комплексные упражнения

Существуют упражнения двух типов — изолированные и комплексные. Первые предназначаются для определенной группы мышц. Иными словами, если хочешь быстро накачать (например) бицепсы, как у Шварценеггера — используй изолированные упражнения. Комплексные же помогут привести все мышцы в порядок. Это будет медленно и последовательно, но результат себя оправдает.

Тренер

Если ты все еще не уверен, что сможешь реализовать свои стремления с помощью советов выше, то обратись к тренеру. За это удовольствие прийдется заплатить немалые деньги, но оно того стоит. Профессионал научит упражняться так, как положено. Всегда лучше и легче правильно учиться, чем потом переучиваться.

Уверены, ты сможешь разработать свою стратегию тренировок и со временем будешь иметь фигуру как у Апполона. Также издание "Комментарии" расскажет о трех главных просчетах, которые мы допускаем во время тренировки.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/741578-fitnes-dlja-chajnikov-esli-ty-na-pervoj-trenirovke
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