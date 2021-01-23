logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.01.2021

BTC/USD

31785.73

ETH/USD

1213.93

LTC/USD

137.54

НБУ 23.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг ЗОЖ Секрет предидущих поколений: пять упражнений, о которых мы незаслуженно забыли
commentss НОВОСТИ Все новости

Секрет предидущих поколений: пять упражнений, о которых мы незаслуженно забыли

Эти упражнения весьма просты, но их выполнение поможет тебе почувствовать себя лучше

сегодня, 15:05
Автор:

Павел Зинченко

Отец и, особенно, дедушка, непременно рассказывали тебе о своей молодости, когда активно культивировался спорт и все были богатырями. Сейчас ты также можешь быть таким благодаря множеству современных спортивных методик. Но все таки кое-что почерпнуть из опыта предидущих поколений было бы полезно. Сегодня мы расскажем тебе о пяти забытых упражнениях, которые формировали наших отцов.

Секрет предидущих поколений: пять упражнений, о которых мы незаслуженно забыли

Пять забытых упражнений прошлого

Мостик 

Растяжку никто не отменял, а мост в ней — основа основ. Он тренирует спину, активирует седалищные мышцы и нервы, которые у тебя, вечно сидящего, зажатые и уставшие. Кстати, еще и гибкость с координацией движений вырабатывается. 

Приседания на одной ноге

Старые-добрые приседания пистолетом — для крутых, накачанных парней. Благодаря возрастающей нагрузке каждая нога укрепляется равномерно и быстрее. 

Планка

Не пытайся побить мировой рекорд по стойке в планке — это нереально. К тому же, спецы подсказывают, что дольше 2 минут стоять в планке бесполезно.

Наклоны в стороны

Все помнят голос школьного учителя физкультуры в голове, а руки сами тянутся на пояс. Наклоны в стороны прорабатывают косые мышцы живота и помогают убрать обвисшие участки мягкого живота офисного клерка. 

Выпады

Не видя смысла в выпадах, ты теряешь многое. Это отличное упражнение, быстро разогревающее мышцы ног перед тренировкой, а также подходящее для заминки. 

Попробуй эти упражнения. Они — основа основ. Ты почувствуешь себя намного сильнее и здоровее, если начнешь выполнять их регулярно. Также издание "Комментарии" расскажет, о трех главных ошибках, которые мы допускаем во время тренировки.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/1163859-10-zabytykh-uprazhnenij-kotorye-nado-vspominat-pochasche
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ