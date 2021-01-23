Секрет предидущих поколений: пять упражнений, о которых мы незаслуженно забыли

Отец и, особенно, дедушка, непременно рассказывали тебе о своей молодости, когда активно культивировался спорт и все были богатырями. Сейчас ты также можешь быть таким благодаря множеству современных спортивных методик. Но все таки кое-что почерпнуть из опыта предидущих поколений было бы полезно. Сегодня мы расскажем тебе о пяти забытых упражнениях, которые формировали наших отцов.

Пять забытых упражнений прошлого

Мостик



Растяжку никто не отменял, а мост в ней — основа основ. Он тренирует спину, активирует седалищные мышцы и нервы, которые у тебя, вечно сидящего, зажатые и уставшие. Кстати, еще и гибкость с координацией движений вырабатывается.

Приседания на одной ноге

Старые-добрые приседания пистолетом — для крутых, накачанных парней. Благодаря возрастающей нагрузке каждая нога укрепляется равномерно и быстрее.

Планка

Не пытайся побить мировой рекорд по стойке в планке — это нереально. К тому же, спецы подсказывают, что дольше 2 минут стоять в планке бесполезно.

Наклоны в стороны

Все помнят голос школьного учителя физкультуры в голове, а руки сами тянутся на пояс. Наклоны в стороны прорабатывают косые мышцы живота и помогают убрать обвисшие участки мягкого живота офисного клерка.

Выпады

Не видя смысла в выпадах, ты теряешь многое. Это отличное упражнение, быстро разогревающее мышцы ног перед тренировкой, а также подходящее для заминки.

Попробуй эти упражнения. Они — основа основ. Ты почувствуешь себя намного сильнее и здоровее, если начнешь выполнять их регулярно. Также издание "Комментарии" расскажет, о трех главных ошибках, которые мы допускаем во время тренировки.

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