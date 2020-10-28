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Три главных просчета, которые мы допускаем во время тренировки

Каких действий следует избегать во время тренировок в спортзале

сегодня, 13:05
Автор:

Павел Зинченко

Многие из нас проводят в спортзале много времени. И при этом поражаются, почему нет никаких результатов. Именно поэтому сегодня мы поговорим о нескольких главных ошибках, которые допускаются многими, когда речь заходит о тренировках. Поможет нам в этом портал mport.

Три главных просчета, которые мы допускаем во время тренировки

Главные ошибки в спортзале

Неправильный отдых

Во время тренировки твоему телу требуется периодический отдых. Однако несерьезное отношение к отдыху может свести к нулю все твои усилия.

Совет: Поставь таймер на мобильник. Он поможет контролировать время, отведенное на перерыв. Для комплексов высокой интенсивности необходимы пять минут отдыха между сетами, если интенсивность ниже – хватит одной двух минут.

Привыкание к упражнениям

Ты можешь воспользоваться таким комплексом упражнений, который уже через две недели приведет к ощутимому прогрессу. Но затем тело привыкнет, и видимых улучшений больше не будет.

Совет: Попробуй хотя бы раз в месяц менять комплекс упражнений. Соответственно необходимо подкорректировать количество выполняемых упражнений, их интенсивность.

Игнор велотренажера

Если ты хочешь хорошо потренировать сердечно-сосудистую систему, катаясь на велотренажере, последуй одному совету.

Совет: Упражнения для сердечной мышцы должны варьироваться по интенсивности, продолжительности и типу. Например, для умеренной интенсивности 40-60 минут 4-5 дней в неделю будут в самый раз.

Надеемся, эти советы помогут тебе увеличить эффективность твоих тренировок. Также издание "Комментарии" расскажет о трех самых безжалостных тренировках в мире.


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