Три главных просчета, которые мы допускаем во время тренировки

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Павел Зинченко
Многие из нас проводят в спортзале много времени. И при этом поражаются, почему нет никаких результатов. Именно поэтому сегодня мы поговорим о нескольких главных ошибках, которые допускаются многими, когда речь заходит о тренировках. Поможет нам в этом портал mport.
Главные ошибки в спортзале
Неправильный отдых
Во время тренировки твоему телу требуется периодический отдых. Однако несерьезное отношение к отдыху может свести к нулю все твои усилия.
Совет: Поставь таймер на мобильник. Он поможет контролировать время, отведенное на перерыв. Для комплексов высокой интенсивности необходимы пять минут отдыха между сетами, если интенсивность ниже – хватит одной двух минут.
Привыкание к упражнениям
Ты можешь воспользоваться таким комплексом упражнений, который уже через две недели приведет к ощутимому прогрессу. Но затем тело привыкнет, и видимых улучшений больше не будет.
Совет: Попробуй хотя бы раз в месяц менять комплекс упражнений. Соответственно необходимо подкорректировать количество выполняемых упражнений, их интенсивность.
Игнор велотренажера
Если ты хочешь хорошо потренировать сердечно-сосудистую систему, катаясь на велотренажере, последуй одному совету.
Совет: Упражнения для сердечной мышцы должны варьироваться по интенсивности, продолжительности и типу. Например, для умеренной интенсивности 40-60 минут 4-5 дней в неделю будут в самый раз.
Надеемся, эти советы помогут тебе увеличить эффективность твоих тренировок. Также издание "Комментарии" расскажет о трех самых безжалостных тренировках в мире.
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