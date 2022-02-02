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Рецепт бодрости: пять утренних упражнений, которые заменят кофе

Инструктор по йоге, цигун и тайцзицюань Дмитрий Сандул рассказал, какие упражнения с утра помогают зарядить организм энергией

сегодня, 12:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многим людям с утра не хватает энергии, поэтому они налегают на кофе и отправляются по своим делам. Но эксперт Дмитрий Сандул говорит, что есть более эффективный и полезный способ взбодриться после пробуждения.

Рецепт бодрости: пять утренних упражнений, которые заменят кофе

Как взбодрится с утра (фото из открытых источников)

По его словам, можно начинать зарядку еще в постели — с улыбки. Встречайте новый день с позитивным настроем, плюс ко всему, механическая работа мышц лица "подтянет" эмоциональную сферу.

Первое упражнение

Поставьте ноги на ширину плеч, руки тяните вверх, а за ними и мышцы спины. Голову можно опустить, а шею расслабить, чтобы потянуть продольные мышцы. Опустившись, сделайте наклоны вправо и влево. Повторяйте упражнение 5-10 раз.

Второе упражнение

Повернитесь в правую сторону, посмотрите назад, а затем в левую — взгляд назад. Повторите это минимум 10 раз. Если есть повреждения межпозвонковых дисков, тогда полный разворот не получится сделать, но небольшой вполне необходим, чтобы разработать травмированные участки.

Третье упражнение

Наклонитесь вниз, растягивая поясницу, чтобы улучшить свое кровообращение в мочеполовой системе. Сделайте 10 наклонов, можно с фиксациями.

Четвертое упражнение

Вернитесь в исходное положение, поставьте ноги на ширине плеч, и совершите 10 приседаний. Но не теряйте позитивный настрой. И снова возвращайтесь к растяжке.

Пятое упражнение

Садитесь на пол, максимально разведите ноги в стороны, и вслед за руками мягко вытяните тело вперед. Сделайте 10 наклонов вперед.

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Источник: https://www.wday.ru/krasota-zdorovie/dietyi-i-sport/pyat-utrennikh-uprazhnenii-kotorye-zamenyat-kofe/
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