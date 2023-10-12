Пять канцерогенных продуктов, вызывающих рак: их следует избегать

Ежегодно в мире от рака умирает несколько миллионов человек. Хотя некоторые виды рака невозможно предотвратить, для других вы можете минимизировать риск появления, соблюдая соответствующую диету и исключив определенные продукты из своего рациона.

Продукты, вызывающие рак. Фото из открытых источников

Красное мясо и обработанные мясные продукты. Согласно данным ВОЗ, обработанные мясные продукты, такие как бекон и колбасы, повышают риск колоректального рака. Также есть подозрения, что красное мясо может вызвать рак желудка, пищевода, поджелудочной, матки и простаты. Ежедневное потребление 50 г обработанных мясопродуктов увеличивает риск на 18%.

Газированные напитки. Эти сладкие напитки содержат большое количество сахара или искусственных подсластителей, что способствует ожирению и раку. Шведские ученые опубликовали результаты исследования в научном журнале American Journal of Clinical Nutrition, указывающее, что одна бутылка сладкого газированного напитка повышает риск рака простаты на 40%.

Горячий чай. Ученые обнаружили, что напитки при температуре выше 60 градусов повышают риск развития рака пищевода. Самым опасным среди горячих напитков оказался чай. Исследования в журнале Oncology Journal of Cancer указывают, что горячий чай на 90% более канцерогенный, чем охлажденный.

Чипсы, картофель фри и тосты. Пищевые продукты, которые имеют золотистый цвет, также могут быть канцерогенными. При высоких температурах обработки образуется акриламид, связанный с риском рака. Кроме того, такие продукты содержат трансжиры – самый опасный для здоровья вид жирных кислот.

Алкоголь. Не секрет, что алкогольные напитки вредны для здоровья человека, однако редко говорят о влиянии алкоголя на рак. Регулярное употребление алкоголя увеличивает риск рака различных органов, включая гортань, полость рта и печень.

Уменьшите потребление этих продуктов и оберегайте свое здоровье. Помните, что правильное питание – ключ к предотвращению многих болезней, включая рак.

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