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Правила от медиков, которые помогут избежать гриппа и простуд

В основе данных рекомендаций лежат факты, доказанные научными исследованиями, а также многолетний профессиональный опыт

сегодня, 01:13
Автор:

Дмитрий Симоненко

Медики порекомендовали соблюдать несколько правил, которые помогут избежать простудных заболеваний в этот и так довольно сложный сезон. Об этом пишет Голос.

Правила от медиков, которые помогут избежать гриппа и простуд

Источник: tvoymalysh.com.ua

Рекомендация первая является общеизвестной. Не остужайте ноги и нос до такой степени, чтобы почувствовать дискомфорт. Рекомендация касательно носа связана с тем, что этот орган является "вратами" для бактерий и вирусов. В том случае, когда нос остывает, в нем замедляется движение крови, а значит — уменьшается поступление клеток, отвечающих за местный иммунитет. Кроме того, откажитесь от рукопожатий и следите за тем, чтобы избегать касаний лица руками.

Стирку лучше проводить при температуре воды не меньше 40 градусов, чтобы убить вирусы, микробы и другие патогены, принесенные на одежде извне.

А вы знаете, что сахар может повлиять на иммунную систему человека не в лучшую сторону? Потому воспользуйтесь советом – сократите количество потребляемого сахара, в т.ч. и скрытого. А также придерживайтесь режима сна, ведь обновление организма происходит тогда, когда человек пребывает "в объятиях Морфея".

Осенью активный образ жизни никто не отменял – продолжайте пробежки, походы в спортзал или практикуйте минимальную утреннюю гимнастику. А также учтите – в спортзале не перегружайтесь. Вирусы любят уставший организм.

В период межсезонья солнечного света становится меньше. Как результат, человек испытывает дефицит витамина Д. который также отвечает за формирование иммунной системы Восполните запас этого соединения продуктами, богатыми холекальциферолом, либо используйте синтетические витамины.

Еще один лайфхак – промывание пазух носа и полоскание горла изотоническим раствором. Учеными Пенсильванского университета доказано, что данная процедура убивает патогены, которые поселились в носоглотке.

Также, медики настоятельно просят соблюдать социальную дистанцию и не забывать мыть руки. Доказано, что ни бактерицидные салфетки, ни дезинфектор не спасают от опасных вирусов, оседающих на коже.

Ранее "Комментарии" писали о том, как нужно заботиться о "железном коне" осенью.




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