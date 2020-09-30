Как нужно заботиться о «железном коне» осенью: несколько полезных советов

Вот и закончился первый месяц осени, а вместе с ним и бабье лето. С началом октября в Украине начинается сезон дождей и туманов, которые могут негативно сказаться на состоянии вашего транспортного средства. О том, что нужно сделать, чтобы "железный конь" безболезненно пережил осень и зиму, рассказывает MMR.

Фото из свободных источников

Среди первоочередных работ по подготовке автомобиля к осенней поре следует отнести замену стеклоочистителей. Поскольку дождь и грязь влияют на чистоту лобового стекла автомобиля, то при неисправных или поврежденных дефектах "дворников" неочищенная область может уменьшить поле зрения для водителя. Также самое время поменять масло и другие расходные материалы. Имейте запас стеклоомывающей жидкости и пустую канистру на всякий случай. Переберите содержание автомобильной аптечки.

Из-за постоянных осенних дождей увеличивается нагрузка на кузов. Поэтому до начала сезона дождей необходимо внимательно осмотреть колесные арки, крылья, кромку капота и пороги. Именно эти места являются рассадниками коррозии. Если на металле имеются непокрытые ржавчиной участки, то подкрасьте их хотя бы на скорую руку, чтобы коррозия не распространялась дальше.

Также, до начала первых заморозков нужно проверить или заменить аккумулятор — во время морозов объем АКБ уменьшается и устройство быстрее разряжается.

С 1 октября в Украине все пользователи транспортных средств, находясь на трассе за пределами населенных пунктов, обязаны включать фары ближнего света, поэтому не забывайте также продиагностировать освещение, противотуманные фары и систему отопления.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, чем обернулась для туриста плохой отзыв об отеле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!