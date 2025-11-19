От Испании до Украины: европейские привычки здоровой жизни, которые следует перенять

Европейцы десятилетиями сохраняют укрепляющие здоровье традиции, улучшают самочувствие и помогают поддерживать баланс в повседневной жизни. Часть этих привычек кажется неожиданной и может быть вокруг субботних сладостей или купаний в геотермальных бассейнах. Издание The Guardian собрало самые интересные практики здорового образа жизни в разных странах Европы, от Швеции и Испании до Исландии и Украины.

Европейские привычки здоровой жизни. Фото из открытых источников

Швеция: сладости в субботу

В Швеции существует давняя традиция lördagsgodis, означающая "субботние сладости". Введенная еще в 1950-х годах практика, направленная на уменьшение уровня кариеса у детей, она превратилась в общенациональную культуру воздержания.

Родители позволяют детям есть сладкое только раз в неделю в субботу. Эта привычка помогает формировать здоровые пищевые поведенческие паттерны с детства, а также учит контролировать потребление сахара без строгих запретов. Умеренность стала ключевой чертой шведского образа жизни.

Испания: дневной сон

Сиеста – это одна из самых известных европейских традиций. Хотя сейчас она уже не является частью стандартного рабочего дня, короткий дневной сон до сих пор высоко ценится испанцами.

Специалисты по сну объясняют, что 20–30 минут отдыха могут повысить концентрацию, улучшить память и уменьшить уровень стресса. Главное бодрствовать долго и не делать это поздно днем, ведь может навредить ночному сну. Испанцы демонстрируют важную истину, что отдых это не слабость, а ресурс, без которого невозможно сохранять высокое качество жизни.

Исландия: культура бассейнов

Исландцы живут почти в воде, ведь на страну с населением 400 тысяч приходится более 160 общественных бассейнов. Многие из них расположены под открытым небом и работают круглый год благодаря геотермальному подогреву.

Плавание в Исландии воспринимается не просто как спорт. Это место для общения, расслабления и медитации гражданского общества. Горячие джакузи, холодные купели и отсутствие телефонов создают пространство, где человек может полностью отключиться и восстановиться.

Швейцария: пять приемов пищи

В Швейцарии традиционный режим питания состоит из пяти приемов пищи, включающих завтрак, два небольших перекуса, обед и ужин. Обед наиболее питателен, а ужин легкий, чтобы не перегружать организм перед сном.

Швейцарский подход помогает поддерживать стабильный уровень энергии, избегать переедания и прислушиваться к собственному телу. Такая система питания полезна для обмена веществ, а также способствует здоровому контролю веса.

Нидерланды: оздоровление ветром

Нидерландцы имеют уникальную привычку под названием uitwaaien – "выйти на ветер". Это активный способ снять стресс, во время которого нужно просто выйти на улицу и пройтись под сильным ветром, который довольно часто наблюдается в этой стране.

Это не просто прогулка, а своеобразная медитация в движении. Считается, что ветер "выдувает" лишние мысли и помогает перезагрузиться. Практика стала частью культурного кода страны, так же как велосипедные поездки и жизнь рядом с природой.

Украина: культура ферментации

Брожение – это одна из самых глубоких украинских гастрономических традиций. Квашенные овощи, кефир, сыр, ряженка и хлеб на закваске были основой рациона еще задолго до появления современных трендов здорового питания.

Ферментированные продукты являются натуральным источником пробиотиков, которые улучшают пищеварение, укрепляют микробиом и уменьшают воспаление. Они особенно важны в зимний период, когда свежих продуктов почти нет. Украинская культура заготовок, это тоже пример устойчивости. Во многих домах по-прежнему хранят банки с овощами в подвалах и амбарах, а рецептам ферментации уже сотни лет. Кроме того, в Украине "почти нет ничего, что нельзя было бы положить в банку".

