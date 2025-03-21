Никогда не совершайте этого после пробуждения: эта ошибка может испортить весь день

Часто ли вы начинаете свой день с проверки телефона или чашки кофе натощак. Как оказалось, эти привычки могут негативно влиять на вашу энергию, концентрацию и уровень стресса в течение всего дня. Эксперты советуют изменить утренние ритуалы, чтобы улучшить самочувствие и сделать день более продуктивным.

Утренние привычки. Фото: Freepik

Утренние привычки, которые следует избегать после пробуждения

Проверка телефона сразу после пробуждения

Пролистывание соцсетей или просмотр новостей сразу после пробуждения повышает уровень стресса и перегружает мозг информацией, что может негативно повлиять на концентрацию. Попробуйте начать день без цифровых устройств хотя бы первые 30 минут.

Пропуск стакана воды утром

Организм теряет много жидкости во время сна, поэтому важно сразу после пробуждения выпить стакан воды. Это поможет запустить метаболизм, улучшить кровообращение и избежать обезвоживания, которое вызывает усталость и головную боль.

Кофе натощак

Хотя многие не представляют свое утро без кофе, употребление его на голодный желудок может раздражать слизистую желудка, повышать кислотность и даже приводить к проблемам с пищеварением. Врачи советуют сначала позавтракать, а уже потом наслаждаться кофе.

Что стоит сделать для энергичного утра

Вместо того чтобы тянуться к телефону или пить кофе натощак, стоит начать свой день со здоровых привычек. Увлажнение тела теплой водой с лимоном стимулирует метаболизм и увлажняет клетки. Несколько минут упражнений, таких как растяжка или ходьба, помогут пробудить ваше тело и улучшить кровообращение. Также стоит позаботиться о легком, но питательном завтраке, который обеспечит вас энергией на утро и поможет избежать резкого скачка уровня сахара в крови.

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