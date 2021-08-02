Мужчина сбросил 33 килограмма за 6 месяцев: как ему это удалось

От лишнего веса избавиться не просто, ведь нужно не только заниматься спортом, но и пересмотреть свой рацион. Индиец Виджай Саин поделился своим методом похудения, благодаря которому сбросил 33 килограмма в течение полугода.

Мужчина сбросил 33 килограмма за 6 месяцев / Фото: diabetes.co.uk

Издание The Times of India сообщает, что мужчина с ранних лет был пухлым, он стремительно поправлялся и в старших классах его вес почти приблизился к отметке 100 килограммов. Тогда он начал стесняться своей внешности, перестал общаться с друзьями и терпел насмешки со стороны сверстников. В один момент он решил, что пора менять жизнь и избавляться от лишних килограммов.

Виджай Саин пересмотрел свой рацион и начал включать в него полезные продукты. Каждое утро он начинал со стакана обычной воды, а на завтрак съедал овсянку с фруктами, 5-6 орехами миндаля или рисом с овощами и яичными белками. На обед он предпочитал рис с пшеничной лепешкой, карри с огурцом и йогуртовой заправкой, а на ужин — овощной суп, который съедал до 20.00. Перекусывал мужчина соком из китайской горькой тыквы.

К своему похудению мужчина подошел комплексно, и правильное питание подкреплял физической активностью. Он прыгал на скакалке, бегал, занимался на велотренажере. В среднем в спортзале он проводил по 3-4 часа. Таким образом, ему удалось за полгода избавиться от 33 килограммов.

Напомним, 38-летнему американцу Брайану Фарвуру (Brian Farvour) удалось похудеть на 50 килограммов, и он рассказал, что нужно делать, чтобы достичь такого эффекта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие основные факторы о похудении нужно знать всем.

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