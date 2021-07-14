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Мужчина похудел на 50 килограмм: как ему это удалось

Житель США Брайан Фарвур смог похудеть на 50 килограммов и рассказал, как ему удалось достигнуть такого результата

сегодня, 21:50
Автор:

Светлана Шкурупий

38-летнему американцу Брайану Фарвуру (Brian Farvour) удалось похудеть на 50 килограммов, и он рассказал, что нужно делать, чтобы достичь такого эффекта.

Мужчина похудел на 50 килограмм: как ему это удалось

Как похудеть / Фото: Shutterstock

Известно, что мужчина был худощавого телосложения в молодом возрасте, но из-за неправильного питания и сидячей работы, он начал постепенно прибавлять в весе. В 2015 году Брайан стал на весы и увидел цифру 126 килограммов. Он отметил, что это было вполне ожидаемо, учитывая, какой образ жизни он вел, но лишний вес сильно отразился на его самооценке. Тогда мужчина решил, что нужно заняться своим телом и в первую очередь, изменил рацион. 

По словам американца, он обогатил свое меню растительной пищей, отдавая предпочтение помидорам, моркови, брокколи и другим полезным овощам. Ежедневно Брайан съедал тарелку свежего овощного салата и несколько раз в неделю делал себе протеиновый коктейль. При этом, из рациона он полностью исключил газированные и алкогольные напитки. 

Помимо этого, мужчина начал заниматься спортом, в частности ездой на велосипеде. Каждую неделю он проезжал от 300 до 500 километров, в основном утром или в обеденный перерыв. 

Американец отметил, что велоспорт сильно изменил его жизнь и сейчас он находится в полной гармонии со своим телом. Таким образом, с помощью правильной физической активности и рациона, мужчина похудел на 50 килограмм и улучшил свое здоровье. 

Мужчина похудел на 50 килограмм: как ему это удалось - фото 2

Фото: страница Brian Farvour в Facebook

Напомним, американка Молли Кармел отказалась от сахара и за год избавилась почти на 80 килограммов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 36-летний американец сбросил 114 килограммов за два с половиной года. 


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Источник: https://www.bicycling.com/health-nutrition/
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