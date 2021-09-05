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Лучшая диета для тех, кто активно занимается спортом

Кето-питание набирает все большую популярность

сегодня, 11:12
Автор:

Ольга Чародий

Кето-диета помогает быстро сжигать жир благодаря тому, что при таком типе питания вы практически не употребляете углеводы. Однако полезно такое питание только для потери именно жировой ткани. Отличительной особенностью этой диеты от других является акцент на жирах, а не на белках. Поклонники кето-диеты считают, что при таком рационе организм начнет расходовать энергию путем сжигания собственного жира, пишет healthline.

Лучшая диета для тех, кто активно занимается спортом

Диета (фото из открытых источников)

Исключает кето-диета в первую очередь углеводы, особенно быстрые: фрукты, сахар, злаки, бобовые, крупы, крахмалистые овощи, мучное. Кето-питание набирает все большую популярность среди тех, кто не только худеет, но и увлекается силовыми тренировками, то есть увеличивает мышечную массу. Однако кето-диета подходит только для сжигания жира, отмечают исследователи, а не для наращивания мышц.

Хотя диета и способствует значительному похудению, но соблюдать ее дольше нескольких месяцев диетологи не рекомендуют. Однако эта диета категорически противопоказана людям с диабетом первого типа. Эндокринологи считают, что тем, у кого низкий инсулин, диета может ухудшить его работу вследствие накопления кетонов.

Напомним, некоторые диеты оказались полезными не только для похудения, но и для продления жизни. Читайте дальше, чтобы узнать, какая пища влияет на снижение риска смерти. При изучении данных тысяч людей и других научных работ специалисты выяснили, что именно источник пищи заметно влияет на связь между потреблением углеводов и смертностью. В частности, низкоуглеводные диеты с преобладанием источников белков и жиров животного происхождения (баранина, говядина, свинина и курица) были связаны с более высокой смертностью.

 


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Источник: https://www.healthline.com/health-news/keto-diet-may-hurt-your-athletic-performance#:~:text=Ketogenic%20diets%20are%20not%20just,ketogenic%20diet%2C%20suggests%20new%20research.
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