Исследователи выяснили, какая диета способствует продлению жизни

Некоторые диеты оказались полезными не только для похудения, но и для продления жизни. Читайте дальше, чтобы узнать, какая пища влияет на снижение риска смерти. При изучении данных тысяч людей и других научных работ, специалисты выяснили, что именно источник пищи заметно влияет на связь между потреблением углеводов и смертностью, пишет Lancet.

Диета (фото из открытых источников)

В частности, низкоуглеводные диеты с преобладанием источников белков и жиров животного происхождения (баранина, говядина, свинина и курица) были связаны с более высокой смертностью. А те режимы питания, предусматривающих потребления преимущественно растительных белков и жиров из овощей, орехов, арахисового масла и цельнозернового хлеба, были связаны с низким риском смертности. Такие диеты "атакуют" вредный висцеральный жир, который скрывается у жизненно важных органов. Минимальный риск того, что человек умрет, наблюдался при употреблении 50-55% углеводов.

По мнению специалистов, определенные диеты связаны с повышенным риском развития хронических заболеваний, поэтому по возможности их лучше не следовать. Вредными для здоровья они назвали диеты с высоким содержанием насыщенных жиров, которые содержатся в сливочном масле, сале, жирном мясе и сыре. Отмечается, что потребление таких продуктов повышает уровень холестерина. Также это связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, арбузная диета заслуженно считается одной из самых эффективных диет лета и начала осени. Как похудеть, кушая сладкие и сочные арбузы, читайте дальше. Арбуз действительно является одним из самых низкокалорийных продуктов: в 100 граммах его мякоти содержится всего около 25-45 ккал. Особенно арбуз рекомендуется употреблять в пищу гипертоникам. А вот женщинам, склонным к гипотонии, которые худеют и тем самым уменьшают калорийность своего рациона, увлекаться арбузом не стоит, пишет clutch.net.ua. Суть арбузной диеты заключается в том, что в течение двух недель можно есть только арбуз и пить чистую воду.

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