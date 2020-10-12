Как завтрак может повлиять на стрессоустойчивость: мнение врачей

Учеными не один раз подтвержден факт того, что у людей, которые завтракают, обмен веществ лучше, чем у тех, кто отказывается от утреннего приема пищи. А чем быстрее метаболизм, тем меньше шансов, что ты наберешь лишние килограммы. Кроме того, те, кто не завтракает, к обеду имеют неконтролируемое чувство голода, из-за чего им грозит переедание, а это повышает шансы набрать лишний вес. И еще люди, которые завтракают, имеют большую стрессоустойчивость. Об этом пишет Голос со ссылкой на доводы медиков.

Фото: gastronom.ru

Так, известно, что завтрак помогает справиться со стрессом и повышает защитные силы организма. Дело в том, что завтракающие люди получают заряд энергии, витаминов и минералов. А значит, их организм более подготовлен перенести стрессовую ситуацию, чем организм того, кто работает на голодный желудок. А если к тому же ваш утренний прием пищи сбалансирован и богат белками и клетчаткой, микрофлора кишечника будет в порядке, а значит, организм становится более устойчивым перед различными инфекциями.

К тому же, завтрак помогает проснуться и повышает настроение. Известно, что еда – это источник энергии для организма. Если с утра организм не подзарядить, человек будет чувствовать сонливость и усталость, и даже кофе на спасет в этом случае. Но если взять для себя привычку постоянно завтракать, тогда человек ощущает себя бодрым, а значит и настроение будет всегда хорошим.

Кроме того, завтрак важен для профилактики желчекаменной болезни. Научно доказано, что, если между приемами пищи делать длинные перерывы, происходит застой желчи в желчном пузыре, в результате которого могут появиться отложения в виде камней.

Завтрак поддерживает здоровье сердца и сосудов. Согласно результатам многих исследований, сбалансированный завтрак снижает уровень тромбоцитов и холестерина в крови. А исходя из этого, снижается возможность возникновения сердечно-сосудистых проблем.

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