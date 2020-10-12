Как завтрак может повлиять на стрессоустойчивость: мнение врачей

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Дмитрий Симоненко
Учеными не
один раз подтвержден факт того, что у людей, которые завтракают, обмен веществ лучше, чем у тех, кто отказывается от утреннего приема пищи. А чем быстрее метаболизм, тем
меньше шансов, что ты наберешь лишние килограммы. Кроме того, те, кто не
завтракает, к обеду имеют неконтролируемое чувство голода, из-за чего им грозит
переедание, а это повышает шансы набрать лишний вес. И еще люди, которые
завтракают, имеют большую стрессоустойчивость. Об этом пишет Голос со ссылкой
на доводы медиков.
Фото: gastronom.ru
Так,
известно, что завтрак помогает справиться со стрессом и повышает защитные силы
организма. Дело в том, что завтракающие люди получают заряд энергии, витаминов
и минералов. А значит, их организм более подготовлен перенести стрессовую
ситуацию, чем организм того, кто работает на голодный желудок. А если к тому же ваш
утренний прием пищи сбалансирован и богат белками и клетчаткой, микрофлора
кишечника будет в порядке, а значит, организм становится более устойчивым перед
различными инфекциями.
К тому же, завтрак
помогает проснуться и повышает настроение. Известно, что еда – это источник
энергии для организма. Если с утра организм не подзарядить, человек будет
чувствовать сонливость и усталость, и даже кофе на спасет в этом случае. Но
если взять для себя привычку постоянно завтракать, тогда человек ощущает
себя бодрым, а значит и настроение будет всегда хорошим.
Кроме того,
завтрак важен для профилактики желчекаменной болезни. Научно доказано, что,
если между приемами пищи делать длинные перерывы, происходит застой желчи в
желчном пузыре, в результате которого могут появиться отложения в виде камней.
Завтрак
поддерживает здоровье сердца и сосудов. Согласно результатам многих
исследований, сбалансированный завтрак снижает уровень тромбоцитов и
холестерина в крови. А исходя из этого, снижается возможность возникновения сердечно-сосудистых
проблем.
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