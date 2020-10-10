ТОП-5 советов, которые помогут сохранить ментальное здоровье

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Таисия Ерохина
Сегодня, 10 октября, отмечается Всемирный день психического здоровья, которое является важным для общего благосостояния каждого человека. Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава "Психологическая поддержка".
Так, ВОЗ определяет психическое здоровье как состояние благополучия, в котором человек:
— реализует свои способности,
— может противостоять обычным жизненным стрессам,
— продуктивно работает,
— вносит вклад в общество.
В этом смысле психическое здоровье понимается как основа благополучия человека и эффективного функционирования сообщества.
Специалисты дали 5 рекомендаций, которые помогут заботиться о своем ментальном здоровье:
1) Отдыхайте.
2) Сбалансировано питайтесь.
3) Занимайтесь физической активностью.
4) Будьте социально интегрированными — общайтесь с друзьями и семьей.
5) Не бойтесь просить о помощи.
Как ранее сообщалось, с помощью захватывающего фокуса с картинками психолог показала, как легко обмануть мозг человека. Как оказалось, мозг человека воспринимает картинку полностью, основываясь на структурной связи между чертами лица, а не запоминает каждую деталь отдельно.
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