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ТОП-5 советов, которые помогут сохранить ментальное здоровье

Сегодня весь мир отмечает День психического здоровья

сегодня, 12:35
Автор:

Таисия Ерохина

Сегодня, 10 октября, отмечается Всемирный день психического здоровья, которое является важным для общего благосостояния каждого человека. Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава "Психологическая поддержка".

ТОП-5 советов, которые помогут сохранить ментальное здоровье

Так, ВОЗ определяет психическое здоровье как состояние благополучия, в котором человек:

— реализует свои способности,

— может противостоять обычным жизненным стрессам,

— продуктивно работает,

— вносит вклад в общество.

В этом смысле психическое здоровье понимается как основа благополучия человека и эффективного функционирования сообщества.

Специалисты дали 5 рекомендаций, которые помогут заботиться о своем ментальном здоровье:

1) Отдыхайте.

2) Сбалансировано питайтесь.

3) Занимайтесь физической активностью.

4) Будьте социально интегрированными — общайтесь с друзьями и семьей.

5) Не бойтесь просить о помощи.

Как ранее сообщалось, с помощью захватывающего фокуса с картинками психолог показала, как легко обмануть мозг человека. Как оказалось, мозг человека воспринимает картинку полностью, основываясь на структурной связи между чертами лица, а не запоминает каждую деталь отдельно.


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